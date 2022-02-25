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Более 1000 жителей аварийных квартир расселят в Томске в рамках нацпроекта в 2022 году

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В 2022 году в рамках нацпроекта из аварийных домов переедут в Томске более 1,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Всего в 2021-2022 годах в Томске планируется расселить 1768 человек, проживающих на 25,6 тыс. кв. м аварийного жилья. По итогам 2021 года расселено 13,9 тыс. кв. м жилья, где проживало 627 томичей. 

Напомним, с 2019 года регион участвует в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». В расселении участвуют многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Программа реализуется поэтапно, таким образом, этап 2021 года рассчитан к исполнению в течение двух лет: в 2021 и 2022 годах. На данном этапе в программе участвует только областной центр.

Для переселения людей по системе государственного заказа в Томске завершается строительство дома на 200 квартир по пер. Целинный. Кроме того, в 2021 году подготовлены проекты двух жилых домов в микрорайоне № 8 (ул. Федоровского), куда также планируется переселить жителей «авариек». Строительство намечено на этот год.

Всего со старта нацпроекта в Томской области из аварийного жилья переехали более 2,3 тыс. человек в Томске, а также Томском, Асиновском, Каргасокском и Чаинском районах. Общая расселенная площадь составила 39,2 тыс. кв. м.

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