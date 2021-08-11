Более 1000 врачей направили в села Томской области за 8 лет по программе «Земский доктор»

Более 1000 врачей направили в села Томской области по программе «Земский доктор» с 2012 года. При этом порядка 50% специалистов остались работать в сельской местности после выполнения условий программы, рассказала на пресс-конференции председатель регионального парламента Оксана Козловская.

«Программа «Земский доктор» работает в Томской области с 2012 года. За это время в сельскую местность направили более 1000 врачей. Не менее 50-60% остались работать в сельской местности после того, как выполняли условия получения миллиона рублей, — рассказала Козловская. — Процент оставшихся в селе специалистов был бы выше, если бы все муниципальные образования обеспечивали их жильем. Проблемой жилья для земских врачей занимается областная администрация: была разработана программа «Бюджетный дом», три года мы выделяли на нее деньги и программа хорошо себя зарекомендовала».

Оксана Козловская рассказала, что вместе с программой «Земский доктор» в Томской области работает программа «Земский фельдшер» для среднего медперсонала. Участник программы получает 500 тысяч рублей, обязуясь при этом отработать 5 лет в сельской местности на полной ставке. По мнению Оксаны Козловской, программа работала бы лучше, если бы проект строительства ФАПов в сельской местности предусматривал строительство жилья для медработников. Сейчас область ведет переговоры с федерацией о строительстве жилья для фельдшеров за федеральный бюджет, но пока центр предложение не поддержал.

Спикер облдумы добавила, что в ближайшие годы проблема нехватки медкадров в селах региона должна решиться за счет студентов, поступающих в СибГМУ по целевым направлениям: после обучения они должны будут вернуться в направившие их муниципальные образования.

Ранее депутат Государственной Думы от Томской области Татьяна Соломатина заявила, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» частично утратили актуальность. По данным депутата, итоги распределения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за восемь месяцев 2019 года показали, что медицинские специалисты едут в населенные пункты, находящиеся в зоне 30–60 км от областного или районного центров. Работать в более отдаленных местах желающих нет. Кроме того, отдаленные территории испытывают нехватку не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Как отметила Соломатина, молодые люди, обучающиеся в областных центрах, как правило, не хотят возвращаться в село. Изменить это можно, если ввести целевой набор в средние медицинские учебные заведения.