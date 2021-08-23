Более 100 видов почтовой продукции с государственным флагом вышло в России за последние 30 лет

Возглавляют этот рейтинг марки. С 1992 года выпустили практически 70 видов марок с изображением триколора. Второе место у открыток. За 30 лет по почте томичи отправили их более 30 видов. Чаще всего российский флаг изображали на поздравительных открытках, посвящённых Новому году, Дню России и 23 февраля. Третье место в рейтинге филателистической продукции с изображением государственного флага занимают конверты. Их в томских почтовых отделениях за всё это время было около десятка видов.

Отметим, что новые виды марок и открыток с изображением флага России выпускаются ежегодно. И они сразу же становятся частью коллекции филателистов.

«Каждая марка, открытка или конверт с изображением флага Российской Федерации — это предмет особой гордости для коллекционера. Поэтому такого рода образцам в моей коллекции, насчитывающей несколько сотен тысяч экземпляров, всегда отводится особое, пожалуй, самое почётное место», — поделился один из ведущих филателистов региона, сотрудник УФПС Томской области Владимир Вахтин.