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Главная Новости Более 100 видов почтовой продукции с государственным флагом вышло в России за последние 30 лет
Новости

Более 100 видов почтовой продукции с государственным флагом вышло в России за последние 30 лет

ТВ2
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2 часа назад

22 августа отмечался День Государственного флага Российской Федерации. Накануне праздника томские почтовики составили рейтинг филателистической продукции с изображением одного из главных символов страны.

Возглавляют этот рейтинг марки. С 1992 года выпустили практически 70 видов марок с изображением триколора. Второе место у открыток. За 30 лет по почте томичи отправили их более 30 видов. Чаще всего российский флаг изображали на поздравительных открытках, посвящённых Новому году, Дню России и 23 февраля. Третье место в рейтинге филателистической продукции с изображением государственного флага занимают конверты. Их в томских почтовых отделениях за всё это время было около десятка видов.

Отметим, что новые виды марок и открыток с изображением флага России выпускаются ежегодно. И они сразу же становятся частью коллекции филателистов.

«Каждая марка, открытка или конверт с изображением флага Российской Федерации — это предмет особой гордости для коллекционера. Поэтому такого рода образцам в моей коллекции, насчитывающей несколько сотен тысяч экземпляров, всегда отводится особое, пожалуй, самое почётное место», — поделился один из ведущих филателистов региона, сотрудник УФПС Томской области Владимир Вахтин.

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