Более 100 дольщиков трех томских долгостроев получили выплаты

В региональном фонде защиты прав дольщиков завершился прием заявлений на выплату компенсаций участникам строительства трех проблемных объектов: многоквартирных домов по улицам Кошурникова, 1а и Ачинской, 18а в Томске и по переулку Школьному, 2 в Стрежевом.

Решение о судьбе долгостроев в конце 2021 года принял наблюдательный совет федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Более чем 100 собственникам помещений в трех объектах незавершенного строительства планируется выплатить около 330 млн рублей.

Прием документов на выплату компенсаций стартовал 12 января. За месяц представитель уполномоченного банка ДОМ.РФ принял 119 собственников, 112 из них уже получили компенсации на общую сумму 286,4 млн рублей.

Участники строительства, еще не подавшие заявления на компенсации, могут обратиться в филиалы АО «Банк ДОМ.РФ». Подать заявление и направить документы можно и дистанционно. Дополнительная информация по телефону горячей линии: 8 (800) 7007-214.