Более 100 человек тушат лесной пожар на севере Томской области

В Александровском районе Томской области горит лес площадью 1,4 тысячи га, его тушат сотрудники МЧС, авиапожарной службы и специалисты из Авиалесоохраны. Всего в тушении участвуют 111 человек, сообщает обладминистрация.

Ранее в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на севере томской области, а за лесными пожарами стали наблюдать из космоса. На тушение пожаров в регионе Рослесхоз отправил сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны».

Как передает пресс-служба обладминистрации, за выходные в лесах Томской области специалисты ликвидировали четыре лесных пожара. Лес потушили на площади 524,2 га в Каргасокском и Верхнекетском районах.





Всего с начала 2020 года в Томской области ликвидировано 172 лесных пожара на площади 5,5 тыс. га.

Сообщается, что 111 лесных пожаров возникли по вине местного населения, 40 — в результате гроз, в 18 случаях причиной стали сельскохозяйственные палы, два лесных пожара перешли в Томскую область с территории соседних регионов, один произошел от линейного объекта.





По данным пресс-службы Авиалесоохраны на 16 августа, в Красноярском крае горит около 21 тыс. га леса, в Иркутской области — 2,3 тыс. га, в Омской области — 1,3 тыс. га, в Томской области — 915 га, в Хакасии — 1 тыс. га.





В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Режим ЧС ввели на севере Томской области из-за лесных пожаров

В Томской области горят леса на площади 1,1 тысячи га

На север Томской области отправили еще 40 пожарных









ПОДДЕРЖИ ТВ2!



