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17 августа,
2020
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Более 100 человек тушат лесной пожар на севере Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Александровском районе Томской области горит лес площадью 1,4 тысячи га, его тушат сотрудники МЧС, авиапожарной службы и специалисты из Авиалесоохраны. Всего в тушении участвуют 111 человек, сообщает обладминистрация. 

Более 100 человек тушат лесной пожар на севере Томской области
Фото: МЧС по Томской области

Ранее в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на севере томской области, а за лесными пожарами стали наблюдать из космоса.  На тушение пожаров в регионе Рослесхоз отправил сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны». 

Как передает пресс-служба обладминистрации, за выходные в лесах Томской области специалисты ликвидировали четыре лесных пожара. Лес потушили на площади  524,2 га в Каргасокском и Верхнекетском районах. 


Всего с начала 2020 года в Томской области ликвидировано 172 лесных пожара на площади 5,5 тыс. га. 


Сообщается, что 111 лесных пожаров возникли по вине местного населения, 40 — в результате гроз, в 18 случаях причиной стали сельскохозяйственные палы, два лесных пожара перешли в Томскую область с территории соседних регионов, один произошел от линейного объекта.


По данным пресс-службы Авиалесоохраны на 16 августа, в Красноярском крае горит около 21 тыс. га леса, в Иркутской области — 2,3 тыс. га, в Омской области — 1,3 тыс. га, в Томской области — 915 га, в Хакасии — 1 тыс. га. 


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).


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