Более 10 рейсов не вылетели вовремя сегодня утром из Томска

Четыре томских рейса перенаправили в аэропорты Барнаула, Новосибирска и Кемерова. По данным сервиса Flightradar24, рейсы из Москвы компании S7 и Nordwind Airlines из Петербурга перенаправили в аэропорт Новосибирска. Один самолет из Москвы компании S7, летевший в Томск, приземлился в Барнауле. Самолет компании Nordwind Airlines, следующий по маршруту из Симферополя в Томск, направили в аэропорт Кемерово.

Кроме того, два рейса в Томск из Нижневартовска и Екатеринбурга отменили.