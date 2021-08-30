Более 10 рейсов не вылетели вовремя сегодня утром из Томска

Пресс-служба аэропорта сообщила ТВ2, что вылет и прилет самолетов сегодня утром задержали из-за погодных условий.
Четыре томских рейса перенаправили в аэропорты Барнаула, Новосибирска и Кемерова. По данным сервиса Flightradar24, рейсы из Москвы компании S7 и Nordwind Airlines из Петербурга перенаправили в аэропорт Новосибирска. Один самолет из Москвы компании S7, летевший в Томск, приземлился в Барнауле. Самолет компании Nordwind Airlines, следующий по маршруту из Симферополя в Томск, направили в аэропорт Кемерово.
Кроме того, два рейса в Томск из Нижневартовска и Екатеринбурга отменили.
В Томске технологическое окно вылета продлили до 13:00, до этого времени все самолеты должны вылететь из Томска, отметили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, аэропорт Томска из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) со второго августа осуществляет межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник.