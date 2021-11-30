Бой Усик — Джошуа: где и когда может состояться реванш, как букмекеры оценивают шансы боксеров

Сегодня, эксперты рейтинга букмекеров решили узнать, почему большинство БК кардинально изменили котировки по сравнению с первым поединком, в котором явным фаворитом считался Энтони Джошуа, и насколько обосновано такое решение.

Ведущие букмекерские конторы в своих линиях уже начали выставлять котировки на возможный поединок украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом в супертяжелом весе, по версиям - IBO, IBF, WBO и WBA Super, против спортсмена из Британии Энтони Джошуа. Напомним, 26 сентября этого года в Лондоне Усик по очкам уверенно победил британца.

На сегодняшний день, на успех украинского боксера можно поставить с коэффициентом от 1,44 до 1,65 (более высокий коэффициент сегодня дает BetCity). Ставки на победу ЭйДжея принимаются с коэффициентом 2,75 - 2,25, шансы на ничью оцениваются с коэффициентом - 17,0 - 21,0.

После состоявшегося боя, Эдди Хирн, являющийся промоутером британского боксера, заявил, что Джошуа намерен взять реванш, проведя ответный поединок, тем более, что такой пункт прописан в договоре. Не стало это неожиданностью для команды Александра Усика.

Сейчас промоутеры рассматривают три наиболее вероятных места проведения боя-реванша. Это может быть Украина, Великобритания и страны Ближнего Востока. Стороны надеются, что до конца 2021 года будет принято окончательное решение. Также было отмечено, что не исключено, что поединок может пройти уже весной 2022 г. Свою готовность помочь Джошуа подготовиться к бою против Усика высказал легендарный боксер Майк Тайсон.



На правах рекламы