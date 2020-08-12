«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске

В Ленинском районе Томска рядом с жилыми домами рухнул засохший тополь. Об этом ТВ2 сообщила Светлана Байгулова. Жители переулка Просторный, где упало дерево, опасаются за жизни своих детей и просят спилить деревья.

Моя дочь вышла вечером погулять с подружкой во двор,— рассказала Светлана Байгулова. — Спустя пару минут вижу в окно, как падает огромный тополь на мою дочь. Мальчишки во дворе за секунду до падения дерева успели оттолкнуть дочку. Тополь упал на дорогу и перекрыл движение. Дочь и ее подруга не пострадали. Мы хотим, чтобы все старые тополя спилили на нашей улице. Когда начинаются ветра, становится страшно, мы боимся за жизнь своих детей. Тополей вокруг жилых домов много, не знаешь, с какой стороны ждать беды.

Жители переулка Просторный четыре года назад уже обращались в администрацию Ленинского района, тогда некоторые деревья кронировали. По мнению жильцов, сейчас никто не хочет заниматься этим вопросом или предлагают спилить деревья за свой счет. Стоимость работ по спилу деревьев варьируется в пределах 15 тысяч рублей.





Как рассказала ТВ2 директор УК «Мой дом Ленинского района» Ольга Денисенко, все земельные участки и дома на переулке Просторный принадлежат городу и признаны аварийными, вопросом сноса деревьев должен заниматься департамент дорожной деятельности.