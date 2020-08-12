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12 августа,
2020
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«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
2 часа назад

В Ленинском районе Томска рядом с жилыми домами рухнул засохший тополь. Об этом ТВ2 сообщила Светлана Байгулова. Жители переулка Просторный, где упало дерево, опасаются за жизни своих детей и просят спилить деревья. 

«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске

Моя дочь вышла вечером погулять с подружкой во двор,— рассказала Светлана Байгулова. — Спустя пару минут вижу в окно, как падает огромный тополь на мою дочь. Мальчишки во дворе за секунду до падения дерева успели оттолкнуть дочку. Тополь упал на дорогу и перекрыл движение. Дочь и ее подруга не пострадали. Мы хотим, чтобы все старые тополя спилили на нашей улице. Когда начинаются ветра, становится страшно, мы боимся за жизнь своих детей. Тополей вокруг жилых домов много, не знаешь, с какой стороны ждать беды.

«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске

Жители переулка Просторный четыре года назад уже обращались в администрацию Ленинского района, тогда некоторые деревья кронировали. По мнению жильцов, сейчас никто не хочет заниматься этим вопросом или предлагают спилить деревья за свой счет. Стоимость работ по спилу деревьев варьируется в пределах 15 тысяч рублей.


Как рассказала ТВ2 директор УК «Мой дом Ленинского района» Ольга Денисенко, все земельные участки и дома на переулке Просторный принадлежат городу и признаны аварийными, вопросом сноса деревьев должен заниматься департамент дорожной деятельности. 

Департамент дорожной деятельности уже делал обрезку этих тополей, но работы не завершили, — отметила Ольга Денисенко. — Ежегодно от управляющей компании мы отправляем письма в департамент и администрацию Ленинского района. Они отвечают, что ждут финансирования, чтобы спилить деревья. Мы обращались в Горсети, и они обрезали деревья, где проходят линии передач. Горсети оперативно отрабатывают данные  обращения. Дома ветхие и малобюджетные в связи с чем проведение дорогостоящих работ по сносу деревьев не посильна для жителей таких домов.

«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске
«Боимся за жизнь своих детей»: опасные тополя просят спилить в Томске

По просьбе жильцов аварийная служба рухнувшее дерево спилила и убрала с проезжей части.


В ближайшее время мы отправим запрос в департамент дорожной деятельности Томска и узнаем, почему на проблемы жителей аварийных домов никто не хочет реагировать. 

Если в городе упало дерево, томичам нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, телефоны по районам можно найти здесь


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