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19 апреля,
2021
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Boeing японской авиакомпании экстренно сел в Новосибирке

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

В новосибирском аэропорту Толмачево экстренно приземлился Boeing-787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, который летел из Парижа в Токио. Посадку совершили из-за резко ухудшившегося самочувствия командира судна, сообщает агентство Интерфакс. 


«С диспетчерами новосибирского авиаузла связался второй пилот Boeing 787−800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon airways и доложил, что состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла внезапная головная боль, стала проявляться асимметрия лица. Эти признаки характерны для острого нарушения мозгового кровообращения», — цитирует «Интерфакс» слова собственного источника.


После приземления самолет встретила бригада врачей, а командира госпитализировали с подозрением на инсульт. Эту же информацию Тайга. инфо подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


«В 09:53 (05:53 мск) грузовой Boeing 787−800 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», — цитирует ведомство издание.

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