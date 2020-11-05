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05 ноября,
2020
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Бодибилдер из Томска завоевал «бронзу» чемпионата России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Красноярске прошел открытый чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу Он собрал около 300 спортсменов из 53 регионов России и стран СНГ. Томскую область представляли Владимир Мациевский и Юлия Киямова.

Бодибилдер из Томска завоевал «бронзу» чемпионата России
Фото: предоставлено пресс-службой областной администрации

Как сообщает пресс-служба областной администрации, оба томских спортсмена стали финалистами в своих категориях. Владимир Мациевский занял третье место в категории «Классический бодибилдинг свыше 180 см». Юлия Киямова вошла в финальные топ-6 в категориях «Фитнес-бикини юниорки» на первенстве и «Фитнес-бикини до 164 см» на чемпионате России, однако в призовые тройки не попала, заняв 6-е и 5-е место соответственно.

Владимир Мациевский
Владимир Мациевский
Фото: предоставлено пресс-службой областной администрации

Отмечается, что команда Томской области заняла 30 место из 53 заявленных на турнире сборных. Призерами командного первенства с большим отрывом стали команды Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинской области.


По итогам прошедшего турнира томичи, попав в топ-6, прошли квалификацию в сборную команду России и получили право на участие в международных турнирах в 2020-2021 годах, а Владимир Мациевский представит сборную России уже в следующие выходные на чемпионате мира в Испании.

Бодибилдер из Томска завоевал «бронзу» чемпионата России
Фото: предоставлено пресс-службой областной администрации
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