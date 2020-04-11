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11 апреля,
2020
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Новости

Блокпосты: власти ограничили въезд и выезд из Красноярска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Красноярского края Александр Усс ограничил въезд и выезд из Красноярска, а также в нескольких городах края из-за пандемии коронавируса. Ограничения действуют с 11 апреля: города и населенные пункты закроют для въезда и выезда, а на дорогах поставят блокпосты. 

Блокпосты: власти ограничили въезд и выезд из Красноярска
Фото: https://vk.com/nash_krasnoyarsk

Под ограничения попали следующие города: Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, поселок Березовка, Бархатовский сельсовет Березовского района, Есаульский сельсовет Березовского района, Зыковский сельсовет Березовского района, Еловский, Солонцовский, Элитовский и Мининский сельсоветы Емельяновского района, деревня Кубеково поселок Сухая Балка в Емельяновском районе, поселки Курагино и Краснокаменск Курагинского района.


На въездах на территории с особым режимом выставят блокпосты. Проехать через них можно будет круглосуточно при предъявлении паспорта с отметкой о прописке или регистрации, либо документа, удостоверяющего личность гражданина, и документов, подтверждающих фактическое проживание гражданина на территории с особым режимом. Тем, кто едет на работу, потребуется справка от работодателя, договор или документы на груз. Сотрудники спецслужб также обязаны будут подтвердить свою принадлежность к организации.


На блокпостах у граждан будут измерять температуру. Если она будет 37 градусов или выше, а также будут присутствовать признаки респираторного заболевания, человека не выпустят из города или не впустят в него, а обяжут обратиться к врачу или доставят в медицинское учреждение самостоятельно.


В Красноярском крае подтверждено 39 случаев заражения. Еще у 27 человек есть подозрения на инфекцию. Под медицинским наблюдением на дому находятся 4763 человек. Снято с наблюдения 73 человека за последние сутки.


Красноярский край, как и Томская область, попал в лидеры по «вирусному суверенитету» из-за жесткого контроля над приехавшими жителями из других регионов. «Закрытие границ, жесткая изоляция, вплоть до обсерваторов, всех приехавших из Москвы и других регионов, остановка транспортного сообщения внутри региона и между регионами, введение пропусков и QR-кодов — все это позволяет включить регионы в группу с высоким индексом», — пояснил «Ведомостям» президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.


Напомним, власти Томска обязали прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга самоизолироваться на две недели, отметив, что жители других регионов будут помещаться в обсерватор. Плюс ввели ограничения на транспортное сообщение с ЗАТО Северск.


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