«Блогеры обеспокоены»: медийный бухгалтер Томска в своем Инстаграм-аккаунте расскажет о поправках в закон о просветителях

Изменения в законе о просветительской деятельности пугают многих. Сейчас регламент того, как и кто будет контролировать просветительскую деятельность только прорабатывается.

«Новая поправка к закону об образовании №85-ФЗ от 05.04.2021 года заставляет напрячься не только СМИ и создателей обучающих курсов, но и блогеров. С 1 июня 2021 все вышеперечисленные попадают под определение «Просветительская деятельность», которая будет регулироваться властью. Порядок, условия и формы доступного осуществления просветительской деятельности будет указано в Постановлении Правительства, которое вот-вот выйдет», — пишет Марина Сутурхина в своем блоге в Инстаграме @buh.ohotniki.





Марина — дипломированный бухгалтер, экономист, специалист по рекламе. Свой блог в Инстаграме она начала вести в 2017 году. На сегодняшний день у нее свыше 5 тысяч подписчиков. В сети девушка известна, как «самый медийный бухгалтер» Томска.