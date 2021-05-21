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21 мая,
2021
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«Блогеры обеспокоены»: медийный бухгалтер Томска в своем Инстаграм-аккаунте расскажет о поправках в закон о просветителях

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Изменения в законе о просветительской деятельности пугают многих. Сейчас регламент того, как и кто будет контролировать просветительскую деятельность только прорабатывается. 

«Новая поправка к закону об образовании №85-ФЗ от 05.04.2021 года заставляет напрячься не только СМИ и создателей обучающих курсов, но и блогеров. С 1 июня 2021 все вышеперечисленные попадают под определение «Просветительская деятельность», которая будет регулироваться властью. Порядок, условия и формы доступного осуществления просветительской деятельности будет указано в Постановлении Правительства, которое вот-вот выйдет», — пишет Марина Сутурхина в своем блоге в Инстаграме @buh.ohotniki.


Марина — дипломированный бухгалтер, экономист, специалист по рекламе. Свой блог в Инстаграме она начала вести в 2017 году. На сегодняшний день у нее свыше 5 тысяч подписчиков. В сети девушка известна, как «самый медийный бухгалтер» Томска.

«Блогеры обеспокоены»: медийный бухгалтер Томска в своем Инстаграм-аккаунте расскажет о поправках в закон о просветителях

На странице Инстаграм @buh.ohotniki Марина бесплатно делится информацией по вопросам, связанной с бизнесом, бухгалтерий, налогами. В частности, она рассказывает о том: 


  • кому можно с 01 июля продолжать работать без ККТ;
  • как платить 1% на патенте;
  • можно ли торговать в любом помещении;
  • как сменить прописку и в 6 раз уменьшить налог;
  • что делать, чтоб набрать 100 тысяч подписчиков;
  • кто в 2021 году попадет под налоговые каникулы.


Кроме того Марина делится разнообразными лайфхаками. Например, дает советы по выбору банка, рассказывает, как обезопасить себя, принимая деньги на банковские карты.


«Описываю кучу ситуаций, с которыми каждый сталкивается ежедневно. В сторис регулярно отвечаю на вопросы подписчиков», — говорит Марина.


Кроме того, девушка ведет телеграм-канал, в котором рассказывается о новостях для малого бизнеса. 

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