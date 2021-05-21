«Блогеры обеспокоены»: медийный бухгалтер Томска в своем Инстаграм-аккаунте расскажет о поправках в закон о просветителях

Изменения в законе о просветительской деятельности пугают многих. Сейчас регламент того, как и кто будет контролировать просветительскую деятельность только прорабатывается.
«Новая поправка к закону об образовании №85-ФЗ от 05.04.2021 года заставляет напрячься не только СМИ и создателей обучающих курсов, но и блогеров. С 1 июня 2021 все вышеперечисленные попадают под определение «Просветительская деятельность», которая будет регулироваться властью. Порядок, условия и формы доступного осуществления просветительской деятельности будет указано в Постановлении Правительства, которое вот-вот выйдет», — пишет Марина Сутурхина в своем блоге в Инстаграме @buh.ohotniki.
Марина — дипломированный бухгалтер, экономист, специалист по рекламе. Свой блог в Инстаграме она начала вести в 2017 году. На сегодняшний день у нее свыше 5 тысяч подписчиков. В сети девушка известна, как «самый медийный бухгалтер» Томска.
На странице Инстаграм @buh.ohotniki Марина бесплатно делится информацией по вопросам, связанной с бизнесом, бухгалтерий, налогами. В частности, она рассказывает о том:
- кому можно с 01 июля продолжать работать без ККТ;
- как платить 1% на патенте;
- можно ли торговать в любом помещении;
- как сменить прописку и в 6 раз уменьшить налог;
- что делать, чтоб набрать 100 тысяч подписчиков;
- кто в 2021 году попадет под налоговые каникулы.
Кроме того Марина делится разнообразными лайфхаками. Например, дает советы по выбору банка, рассказывает, как обезопасить себя, принимая деньги на банковские карты.
«Описываю кучу ситуаций, с которыми каждый сталкивается ежедневно. В сторис регулярно отвечаю на вопросы подписчиков», — говорит Марина.
Кроме того, девушка ведет телеграм-канал, в котором рассказывается о новостях для малого бизнеса.