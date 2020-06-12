Блогер СталинГулаг прокомментировал слова Жвачкина о заболевших коронавирусом врачах

Блогер Александр Горбунов, известный как СталинГулаг, на своем канале в Ютубе прокомментировал слова Сергея Жвачкина о том, что врачи сами виноваты, что заболели коронавирусом. Блогер в своем видео высмеял слова томского губернатора о «девушке-враче, которая пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этом же скафандре чай попить пошла».

«После лицемерных и приторных слов благодарности врачам начались обвинения, — говорит Александр Горбунов. — Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении ковида медиков. И усомнился в том, что им нужно выплачивать денежные компенсации. Вот что дословно говорит Сергей Жвачкин: "Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай пить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. И вот что? Выплачивать ей деньги, положенные за заражение? Или наказывать по статье за нарушение?"







Наказывать, конечно. Вы же, кроме как наказывать, ничего делать не умеете. Меня в этой речи губернатора поражает осведомленность. Когда двадцать тысяч тонн топлива разольется, то они неделями не знают о произошедшем, а тут он точно в теме. Какой врач, когда вышла покурить. И с кем пила потом чай. Так и хочется спросить: вы там лично были? И видели, Жвачкин?»