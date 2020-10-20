Блогер Сергей Мальцев обратился к депутатам гордумы: У вас есть шанс сохранить исторический облик Томска

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Известный томский блогер и градозащитник Сергей Мальцев в своем телеграм-канале обратился к городским депутатам с просьбой обратить внимание на важность проблемы с утверждением границ исторического поселения.

«На вчерашнем заседании градостроительного комитета гордумы, Чингис Акатаев высказал мысль о том, что границы Исторического поселения охватывают весь город, и, в случае их принятия, строить новые здания можно будет только в Томском районе. И никто из депутатов его не поправил. Чингис Маметович, вас вводят в заблуждение, и выставляют в плохом свете», — пишет Сергей Мальцев.

Градозащитник поясняет историю вопроса определения границ исторического поселения, которая тянется в Томске уже пятый год. Изначальный проект границ, представленный компанией «Вэлбэк» охватывал 6-7% территории города. Этот проект был мэрией оспорен в суде, неудачно, 4 марта 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ ООО «Валбэк-Ру» и отклонил претензии администрации Томска к исполнителю. Затем, начались согласования по проекту, и он был сокращен до 4,5% территории города.​

8 мая 2019 года на Градостроительном совет при губернаторе заместитель губернатора Евгений Паршуто заявил, что границы исторического поселения и вовсе занимают не более 3% от территории всего города. «Было неправильным с нашей стороны принимать генеральный план города до того, как был принят проект зон охраны Томска, – признал тогда бывший вице-мэр Евгений Паршуто. – Это было нарушение действующего градостроительного кодекса. Мы тогда сделали ошибку. В этот раз нужно не делать ошибок. Тем более что нам этого не позволяет законодательство. Без границ исторического поселения мы не можем принимать новый генплан. Поэтому что первично, а что вторично, совершенно понятно. Тот документ, который мы сейчас обсуждаем, первичен. И, кстати, границы исторического поселения занимают всего 3 % от территории всего города. Да, конечно, здесь сосредоточены наиболее ценные градостроительные участки, университеты и культура, но это всего лишь 3 %! Поэтому увязать правила застройки с тем документом, который мы примем, это наша с вами задача. И нам придется менять генеральный план 2007 года!»

Кроме того Сергей Мальцев напоминает, что даже в границах территории Исторического поселения Федерального значения, строительство новых зданий не запрещено. Вводятся жесткие ограничения на снос домов, содержащихся в Предмете охраны, и ограничения по материалу строений и их высоте. Безусловно, эти меры сократят активность застройщиков в историческом центре города, но не остановят ее совсем.

«Обращаюсь ко всем городским депутатам. Вы, впервые за много лет, представляете городскую Думу народного доверия. Возможно у вас есть уникальный в истории шанс, сохранить в Томске то, что осталось от его исторического облика. Прошу вас, не упустите его!», — призывает градозащитник.