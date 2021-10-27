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Блогер-охотница вызвала негодование постом об убийстве козерога в Горном Алтае. СК и полиция начали проверку

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Блогер-охотница из Москвы Татьяна Баулина в своем Instagram рассказала, как убила горного козла в Республике Алтай, она опубликовала фото с козерогом, видео с выстрелом. Это вызвало волну негодования в соцсетях, а полиция и Следственный комитет начали проверки.

«Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх – дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников «Стреляй, та же дистанция», перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: "Лежит!"», — написала она.

Как рассказала сама Баулина, охота велась из оружия с прицелом с 40-кратным увеличением.

 

МВД и управление СК Горного Алтая сообщили о начатых после публикации проверках.

«Данная публикация в считанные минуты собрала десятки негативных комментариев пользователей социальной сети, которые осудили действия женщины», — сообщили в полиции. В СК добавили, что во время мониторинга СМИ и социальных сетей обнаружили публикацию и намерены проверить законно ли велась охота на козерога.

После появления большого количества негативных комментариев на странице блогер удалила их, оставив положительные.

Как пишет Тайга. инфо, в пресс-службе губернатора Республики Алтай уточнили, что квоты на добычу козерога в регионе выдаются, но с 2014 года их количество сократилось в 2,5 раза. Сам губернатор Хорохордин подчеркнул, что равнодушен к охоте и выступает против добычи животных, «которых многие жители республики считают священными, как и всю нашу природу».

«Важен еще и моральный аспект: даже если все это законно, и лицензии действительно есть, зачем публиковать такие вызывающие фото и видео стрельбы в социальных сетях?». — передала слова губернатора его пресс-служба.

Отметим, ежегодно в каждом регионе России устанавливается «Лимит добычи охотничьих ресурсов». В Республике Алтай, согласно документам, с 1 августа 2021 года по август 2022 года охотники могут добыть 133 особи горного козла, более полутора тысяч сибирских косуль, 438 благородных оленей, более 2.5 тысяч соболей, почти 259 медведей и столько же барсуков.

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