Блогер-охотница вызвала негодование постом об убийстве козерога в Горном Алтае. СК и полиция начали проверку

Блогер-охотница из Москвы Татьяна Баулина в своем Instagram рассказала, как убила горного козла в Республике Алтай, она опубликовала фото с козерогом, видео с выстрелом. Это вызвало волну негодования в соцсетях, а полиция и Следственный комитет начали проверки.

«Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх – дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников «Стреляй, та же дистанция», перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Козероги убегают, проводник с громким матом непонимания идет вверх. Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: "Лежит!"», — написала она.

Как рассказала сама Баулина, охота велась из оружия с прицелом с 40-кратным увеличением.