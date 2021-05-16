Близнецам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации в Томске

Пятилетним близнецам с аутизмом Арсению и Демьяну Родиковым нужно собрать 300 тысяч рублей на реабилитацию. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо».

Как рассказывает мама мальчиков Ольга, дети родились здоровыми. Но в 1,2 года у близнецов стали утрачиваться навыки, они перестали понимать обращенную речь, перестали откликаться на имена, игрушки стали им не интересны.





«Начались наши хождения по врачам, – говорит мама Ольга, – Меня успокаивали, говорили, что я тревожная мать, что дети заговорят, «просто отпустите ситуацию». Время шло - ничего не менялось. Я занималась с детьми интеллектуальным развитием. Это давалось им легко, а вот простые вещи - посмотреть на маму, обнять братика, встретить папу с работы - совсем не получались».





В августе 2019 года мальчикам поставили официальный диагноз, выдали розовую справку об инвалидности.





Родители стали искать эффективную реабилитацию при аутизме. Им рекомендовали АВА-терапию.





«Мы стали заниматься в центре "Умничка" и за год дети изменились - стали общительнее, понимают речь, поведение улучшилось в разы - можно гулять без детских истерик, спокойно заходить в магазины. Конечно, до нормы нам еще далеко, но мы на верном пути».