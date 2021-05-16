Близнецам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации в Томске

Пятилетним близнецам с аутизмом Арсению и Демьяну Родиковым нужно собрать 300 тысяч рублей на реабилитацию. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо».
Как рассказывает мама мальчиков Ольга, дети родились здоровыми. Но в 1,2 года у близнецов стали утрачиваться навыки, они перестали понимать обращенную речь, перестали откликаться на имена, игрушки стали им не интересны.
«Начались наши хождения по врачам, – говорит мама Ольга, – Меня успокаивали, говорили, что я тревожная мать, что дети заговорят, «просто отпустите ситуацию». Время шло - ничего не менялось. Я занималась с детьми интеллектуальным развитием. Это давалось им легко, а вот простые вещи - посмотреть на маму, обнять братика, встретить папу с работы - совсем не получались».
В августе 2019 года мальчикам поставили официальный диагноз, выдали розовую справку об инвалидности.
Родители стали искать эффективную реабилитацию при аутизме. Им рекомендовали АВА-терапию.
«Мы стали заниматься в центре "Умничка" и за год дети изменились - стали общительнее, понимают речь, поведение улучшилось в разы - можно гулять без детских истерик, спокойно заходить в магазины. Конечно, до нормы нам еще далеко, но мы на верном пути».
Арсений и Демьян занимаются по методу биоакустической коррекции – сенсорная стимуляция головного мозга звуками, сформированными на основе электроэнцефалограммы в реальном времени. Делают микрополяризацию мозга. Мальчишки ходят в бассейн.
«Демьян и Арсений очень жизнерадостные дети, они очень любят гулять, качаться на качелях, кататься на самокатах, летом купаться в речке, зимой кататься с горок на ватрушках. Так же мы ходим в кино, цирк, в театр. Детям это дается с трудом, но с каждым разом все лучше, все больше интереса чувствуется».
После диагноза у близнецов Ольге пришлось уволиться с работы. Семья живет на зарплату отца. Чтобы дети максимально пришли в норму к школе, нужна интенсивная дорогостоящая реабилитация.
Помочь Арсению и Демьяну можно по ссылке.