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16 мая,
2021
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Близнецам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пятилетним близнецам с аутизмом Арсению и Демьяну Родиковым нужно собрать 300 тысяч рублей на реабилитацию. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо».

Близнецам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации в Томске
Фото: БФ «Обыкновенное чудо»

Как рассказывает мама мальчиков Ольга, дети родились здоровыми. Но в 1,2 года у близнецов стали утрачиваться навыки, они перестали понимать обращенную речь, перестали откликаться на имена, игрушки стали им не интересны. 


«Начались наши хождения по врачам, – говорит мама Ольга, – Меня успокаивали, говорили, что я тревожная мать, что дети заговорят, «просто отпустите ситуацию». Время шло - ничего не менялось. Я занималась с детьми интеллектуальным развитием. Это давалось им легко, а вот простые вещи - посмотреть на маму, обнять братика, встретить папу с работы - совсем не получались». 


В августе 2019 года мальчикам поставили официальный диагноз, выдали розовую справку об инвалидности.


Родители стали искать эффективную реабилитацию при аутизме. Им рекомендовали АВА-терапию.


«Мы стали заниматься в центре "Умничка" и за год дети изменились - стали общительнее, понимают речь, поведение улучшилось в разы - можно гулять без детских истерик, спокойно заходить в магазины. Конечно, до нормы нам еще далеко, но мы на верном пути». 

Близнецам с аутизмом нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации в Томске

Арсений и Демьян занимаются по методу биоакустической коррекции – сенсорная стимуляция головного мозга звуками, сформированными на основе электроэнцефалограммы в реальном времени. Делают микрополяризацию мозга. Мальчишки ходят в бассейн.


«Демьян и Арсений очень жизнерадостные дети, они очень любят гулять, качаться на качелях, кататься на самокатах, летом купаться в речке, зимой кататься с горок на ватрушках. Так же мы ходим в кино, цирк, в театр. Детям это дается с трудом, но с каждым разом все лучше, все больше интереса чувствуется». 


После диагноза у близнецов Ольге пришлось уволиться с работы. Семья живет на зарплату отца. Чтобы дети максимально пришли в норму к школе, нужна интенсивная дорогостоящая реабилитация. 


Помочь Арсению и Демьяну можно по ссылке

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