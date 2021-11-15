«Ближайшие три года дефицита быть не должно»: губернатор Сергей Жвачкин о бюджете Томской области

Ближайшие три года бюджет Томской области должен быть профицитным. Это связано с жесткими долговыми обязательства. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей.
«Правительство и Минфин установили для Томской области крайне жесткие требования по уровню долговой нагрузки: в 2022 году она должна составлять не более 57 %. Бюджет с другой долговой нагрузкой нам просто не позволили бы внести на рассмотрение. Для выполнения этих требований необходимо, чтобы региональный бюджет на очередную трехлетку мы сформировали с профицитом, — прокомментировал глава региона Сергей Жвачкин. — Поэтому при разработке бюджета нам пришлось взять на себя повышенные обязательства по доходам. Для кого-то они могут показаться чрезмерными, но хочу подчеркнуть, что сейчас темпы роста собственных доходов региона даже выше тех, что заложены в проекте бюджета».
По словам Жвачкина, на погашение рыночного долга регион уже получил свыше 20 млрд рублей бюджетных кредитов. «Эта мера помогла существенно улучшить структуру государственного долга и сэкономить на расходах по его обслуживанию, но, к сожалению, она не снижает региональную налоговую нагрузку в целом», — уточнил он.
Губернатор отмечает, что свыше 70 процентов собранных налогов регион отдает в федеральный бюджет, при этом бюджетная обеспеченность области остается ниже средней по стране. Сейчас Томская область будет настаивать на повышении бюджетной обеспеченности региона.
«Глобальные проблемы, связанные не только с пандемией, но и с ситуацией на мировых сырьевых рынках, не могли не сказаться на бюджетной обеспеченности Томской области, — подчеркнул губернатор, говоря о текущем бюджете. — Негативные факторы усугубили хроническую нехватку собственных доходных источников, которую регион испытывает на протяжении ряда лет из-за централизации нефтегазовых доходов. Однако экономика региона постепенно восстанавливается, что дает нам право, пусть и со сдержанным, но оптимизмом смотреть в будущее».
В проект бюджета 2022 года заложены деньги на питание школьников, поддержку негосударственных детских садов, завершение строительства школы на 1100 мест в Томске по улице Демьяна Бедного и строительство нового здания школы с детским садом на две группы в поселке Большая Саровка Колпашевского района.
На соцподдержку населения без учета федеральных денег заложено 8,1 миллиарда рублей.
«По программе модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшей в этом году, в 2022-м при сравнительно небольших вложениях со стороны областного бюджета (34 млн рублей) мы получим значительные федеральные средства (773 млн рублей), — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Нам предстоит построить детскую поликлинику в городе Асино и поликлинику в Южных Воротах. Средства будут направлены на капитальный ремонт шести объектов здравоохранения в Томске, Томском и Шегарском районах, на установку 19 модульных ФАПов, на приобретение 27 автомобилей для доставки врачей, пациентов и лекарств, а также на укрепление материальной базы городских и районных больниц».
Также регион продолжит реализацию проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выделит свыше 970 млн рублей на покупку льготных лекарств. Планируется завершить начатое в этом году строительство асиновского отделения бюро судебно-медицинской экспертизы и начать строить очистные сооружения Чаинской районной больницы.
На переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено полмиллиарда рублей, еще около 700 млн рублей региону предоставит федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Основная часть этих денег пойдет на строительство двух многоквартирных домов в микрорайоне № 8 Томска. Также предстоит разработать проектно-сметную документацию на строительство еще четырех домов.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области планируют отремонтировать 257 километров дорог регионального и местного значения. Кроме того в проекте бюджета предусмотрено свыше 214 млн рублей на газификацию. Бюджетные инвестиции ориентированы на четыре переходящих объекта в Асиновском, Зырянском и Томском районах и на один новый — на строительство сетей газоснабжения Северской территории опережающего развития.