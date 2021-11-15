«Ближайшие три года дефицита быть не должно»: губернатор Сергей Жвачкин о бюджете Томской области

Ближайшие три года бюджет Томской области должен быть профицитным. Это связано с жесткими долговыми обязательства. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей.

«Правительство и Минфин установили для Томской области крайне жесткие требования по уровню долговой нагрузки: в 2022 году она должна составлять не более 57 %. Бюджет с другой долговой нагрузкой нам просто не позволили бы внести на рассмотрение. Для выполнения этих требований необходимо, чтобы региональный бюджет на очередную трехлетку мы сформировали с профицитом, — прокомментировал глава региона Сергей Жвачкин. — Поэтому при разработке бюджета нам пришлось взять на себя повышенные обязательства по доходам. Для кого-то они могут показаться чрезмерными, но хочу подчеркнуть, что сейчас темпы роста собственных доходов региона даже выше тех, что заложены в проекте бюджета».

По словам Жвачкина, на погашение рыночного долга регион уже получил свыше 20 млрд рублей бюджетных кредитов. «Эта мера помогла существенно улучшить структуру государственного долга и сэкономить на расходах по его обслуживанию, но, к сожалению, она не снижает региональную налоговую нагрузку в целом», — уточнил он.

Губернатор отмечает, что свыше 70 процентов собранных налогов регион отдает в федеральный бюджет, при этом бюджетная обеспеченность области остается ниже средней по стране. Сейчас Томская область будет настаивать на повышении бюджетной обеспеченности региона.

«Глобальные проблемы, связанные не только с пандемией, но и с ситуацией на мировых сырьевых рынках, не могли не сказаться на бюджетной обеспеченности Томской области, — подчеркнул губернатор, говоря о текущем бюджете. — Негативные факторы усугубили хроническую нехватку собственных доходных источников, которую регион испытывает на протяжении ряда лет из-за централизации нефтегазовых доходов. Однако экономика региона постепенно восстанавливается, что дает нам право, пусть и со сдержанным, но оптимизмом смотреть в будущее».