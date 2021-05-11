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11 мая,
2021
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Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске начались работы по благоустройству общественных пространств Томска в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Одним из первых огородили Сквер памяти жертв политических репрессий, на благоустройство которого потратят порядка 20 млн рублей. 

Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий

Согласно проекту, в сквере установят садовые диваны и урны, смонтируют освещение, высадят деревья и кустарники.Также  будет изменена конфигурация пешеходных дорожек, уложена новая тротуарная плитка. Изначально обсуждалась возможность размещения в Сквере детской площадки, но после критики от проектировщики отказались от ее размещения.

Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий
Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий
Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий

По словам, заммэра Вячеслава Черноуса завершить работы на всех объектах подрядчики должны до 30 августа.

«Сроки ставим раньше, так как гораздо меньший объем работы. Объектов будет 13. В прошлом году работы были сложнее, а объектов было больше — 16, поэтому срок стоял 30 сентября», — рассказал журналистам заммэра Вячеслав Черноус.


В общей сложности на благоустройство Томска по нацпроекту в 2021 году будет направлено 162 миллиона рублей. Часть работ выполнит УФСИН. Ведомство завершит работы по благоустройству Михайловской рощи, Березовой рощи на Каштаке и Лагерного сада.


«В прошлом году мы на сэкономленные с торгов деньги в июле начали благоустройство еще трех объектов. Выходить на них никто не захотел, и мы уговорили УФСИН, чтобы они взялись. Мы понимали, что они не будут успевать, но тем не менее работы были сделаны. Сложность была еще и в том, что проекты готовились сильно заранее, и когда начались работы, стало понятно, что их надо обновлять. В этом году такая ситуация не повторится», — подчеркнул Черноус.


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