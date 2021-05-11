Благоустройство началось: подрядчик огородил Сквер памяти жертв политических репрессий

В Томске начались работы по благоустройству общественных пространств Томска в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Одним из первых огородили Сквер памяти жертв политических репрессий, на благоустройство которого потратят порядка 20 млн рублей.

Согласно проекту, в сквере установят садовые диваны и урны, смонтируют освещение, высадят деревья и кустарники.Также будет изменена конфигурация пешеходных дорожек, уложена новая тротуарная плитка. Изначально обсуждалась возможность размещения в Сквере детской площадки , но после критики от проектировщики отказались от ее размещения.

«Сроки ставим раньше, так как гораздо меньший объем работы. Объектов будет 13. В прошлом году работы были сложнее, а объектов было больше — 16, поэтому срок стоял 30 сентября», — рассказал журналистам заммэра Вячеслав Черноус.





В общей сложности на благоустройство Томска по нацпроекту в 2021 году будет направлено 162 миллиона рублей. Часть работ выполнит УФСИН. Ведомство завершит работы по благоустройству Михайловской рощи, Березовой рощи на Каштаке и Лагерного сада.





«В прошлом году мы на сэкономленные с торгов деньги в июле начали благоустройство еще трех объектов. Выходить на них никто не захотел, и мы уговорили УФСИН, чтобы они взялись. Мы понимали, что они не будут успевать, но тем не менее работы были сделаны. Сложность была еще и в том, что проекты готовились сильно заранее, и когда начались работы, стало понятно, что их надо обновлять. В этом году такая ситуация не повторится», — подчеркнул Черноус.





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