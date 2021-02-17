Благотворительный спектакль с участием томских бизнесменов пройдет в ТЮЗе

Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо» покажут в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4). Собранные деньги пойдут в фонд им. Алены Петровой.





«Один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью. Он даже не предполагал о тех хитросплетениях, в которые будет вовлечен!», — описывают спектакль организаторы.





Играть в нем будут не профессиональные актеры, а представители Томского объединения предпринимателей и их дети.





«Обыкновенное чудо» это социальная сказка для взрослых, говорится в афише к мероприятию. В ней присутствуют драматизм и комизм, необычные сюжетные линии. Организаторы обещают много музыки, хореографических находок и приятных творческих сюрпризов.





Подробнее о постановке можно узнать в группе ВКонтакте.





Для всех, кто хочет помочь, но не сможет пойти, есть возможность приобретения билетов, которые будут переданы семьям — подопечным фонда.





Для этого нужно:



