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17 февраля,
2021
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Благотворительный спектакль с участием томских бизнесменов пройдет в ТЮЗе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо» покажут в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4). Собранные деньги пойдут в фонд им. Алены Петровой.


«Один волшебник, женившись, решил остепениться и жить обычной жизнью. Он даже не предполагал о тех хитросплетениях, в которые будет вовлечен!», — описывают спектакль организаторы.


Играть в нем будут не профессиональные актеры, а представители Томского объединения предпринимателей и их дети.


«Обыкновенное чудо» это социальная сказка для взрослых, говорится в афише к мероприятию. В ней присутствуют драматизм и комизм, необычные сюжетные линии. Организаторы обещают много музыки, хореографических находок и приятных творческих сюрпризов.


Подробнее о постановке можно узнать в группе ВКонтакте.


Для всех, кто хочет помочь, но не сможет пойти, есть возможность приобретения билетов, которые будут переданы семьям — подопечным фонда.


Для этого нужно:


  • Приобрести билет на сайте ТЮЗа.
  • Переслать билет на электронную почту chsv1@yandex.ru. На вопросы ответят по телефону: +7 913 820-66-63, Светлана.
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