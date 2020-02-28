Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо. Цифровая Перезагрузка» стартует 1 марта

1 марта стартует большая благотворительная акция фонда «Обыкновенное чудо», в ходе которой десятки детей-инвалидов получат помощь на лечение и реабилитацию. С начала года в фонд обратилось около100 семей за адресной помощью и количество обращений будет расти.

«Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» по сбору средств для тяжелобольных детей — социально-значимое событие и пройдет в 2020 году в Томске уже в 14-ый раз! Особенность акции этого года в том, что фонд развивает цифровую благотворительность – он-лайн платежи и QR-код помощи». Это поможет постепенно уйти от ящиков-кубов для сбора наличных денег. Тем самым, мы уменьшаем поле деятельности для мошенников, которые собирают средства на улицах и в транспорте, пользуясь брендами честных фондов», — рассказала президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.





В рамках трехмесячного марафона пройдет не менее 30 благотворительных мероприятий в Томске и в районах области. Фонд приглашает принять участие в ярмарках, концертах, футбольных матчах, спектаклях.





Первая акция, организованная совместно с театром «Индиго» состоится уже 1 марта в 16:00. В зрелищном центре «Аэлита» на пр. Ленина, 78 пройдет показ обновленного музыкально-пластического спектакля «Из жизни манекенов» — рассказы о чувствах людей с помощью жестов, мимики и удачно подобранной музыки. Актеры театра «Индиго» в очередной раз докажут, что возможности человека безграничны. В театре работают глухие и слабослышащие актеры, получившие специализированное профессиональное образование. С начала основания театра совместно с актерами «Индиго» на сцене играют профессиональные актеры других томских театров, поэтому язык жестов дополняется диалогами других (говорящих) актеров.







Стоимость билета – 100 рублей. Перед спектаклем будет организована благотворительная ярмарка. Все вырученные средства пойдут на помощь годовалой Лизе Носковой со спинально-мышечной атрофией.





График всех мероприятий в рамках XIV благотворительного марафона «Обыкновенное чудо» можно посмотреть на сайте. Там же размещены истории 23 детей, которым сейчас нужна помощь.







Финал акции по традиции пройдет 1 июня в День защиты детей в Городском саду Томска.