Благотворительный фонд приглашает томские приемные семьи на программу психологической поддержки

Опекуны, усыновители и приемные родители могут записаться на бесплатную программу психологической поддержки, которую проведет благотворительный фонд «Томск без сирот». Записаться на программу можно до 15 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Курс программы рассчитан на три месяца. В нем смогут принять участие замещающие семьи из Томска и Северска. Для них будут проведены групповые встречи, лекции и тренинги, индивидуальные консультации с психологом. Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, поэтому участие в ней бесплатное. По завершении курса участники получат сертификат.





«Программа будет полезна приемным родителям, а также опекунам-родственникам: бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, которые испытывают сложности в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Сверхзадача нашего курса — помочь семьям преодолеть кризисы, сделать так, чтобы не возникало ситуаций возврата ребенка из-под опеки», — приводит пресс-служба слова руководителя проектов фонда «Томск без сирот» Дарьи Ли.





Она также отметила, что ведущая курса — психолог фонда «Томск без сирот» Ирина Рахимова знакома с проблемами приемного родительства не только в теории, но и на практике, она сама является опекуном.





Узнать подробности и записаться на программу можно через электронную форму на сайте благотворительного фонда или по телефону 8-908-208-9075.





Отмечается, что благотворительный фонд «Томск без сирот» существует с 2016 года. Организация специализируется на поддержке семей, в которых есть приемные дети.