Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об «иноагентах»

Руководители российских благотворительных фондов направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не распространять на благотворительные организации действие закона об «иностранных агентах», сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский изданию «Такие дела».
«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России», — говорится в письме.
Письмо Путину подписали более 40 руководителей благотворительных организаций. Среди них учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, продюсер, режиссер и соучредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие.
Сейчас в реестр НКО — «иностранных агентов» попали фонды «Гуманитарное действие» и «Свеча», которые помогают наркопотребителям и людям с ВИЧ.
Закон об НКО-«иностранных агентах» появился в России в июле 2012 года. Он позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью», которая при этом трактуется очень широко. В 2017 году в российском законодательстве появилась новая формулировка — СМИ, выполнящее функции «иноагента». Первыми в новый реестр попали «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) и шесть его медиапроектов.
В 2019 году закон об «иностранных агентах» был снова изменен. Теперь признать СМИ-«иноагентом» стало возможно не только юридическое лицо, но и физическое. Для этого достаточно участвовать в производстве контента, создаваемом СМИ-«иноагентом» и получать финансирование от него или из других иностранных источников.
В 2021 году Минюст начал вести ещё два реестра «иноагентов»: реестр незарегистрированных общественных объединений и реестр физлиц, выполняющих функции «иноагентов». Для того, чтобы попасть в первый, нужно получать финансирование из-за рубежа и участвовать в «политической деятельности». Для получения второго статуса достаточно получить хотя бы раз финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку из-за границы. В реестр незарегистрированных общественных объединений первым попало общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»**. Второй реестр пока не обновлялся.
С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода*» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.
В числе физических лиц-иноагентов в настоящее время больше 50 человек. Среди них координатор коалиции «Реки без границ», защитник Байкала и Амура, внук поэта и писателя Константина Симонова Евгений Симонов*, правозащитник, директор «Центра защиты прав СМИ», внесенного в реестр НКО-«иноагентов», Галина Арапова*, правозащитник Лев Пономарев*, 20 волонтеров «Голоса»**.
*Объявлены в России «иностранными агентами». Подписать петицию против закона об иноагентах можно здесь.
**внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов
21 октября президент Путин в ответ на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на Валдайском форуме заявил, что в правительстве «посмотрят на размытые критерии» в законе об иноагентах.