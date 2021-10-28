Благотворительные фонды попросили Путина вывести их из-под закона об «иноагентах»

Руководители российских благотворительных фондов направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не распространять на благотворительные организации действие закона об «иностранных агентах», сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский изданию «Такие дела».

«Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям ее устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России», — говорится в письме.

Письмо Путину подписали более 40 руководителей благотворительных организаций. Среди них учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, продюсер, режиссер и соучредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие.

Сейчас в реестр НКО — «иностранных агентов» попали фонды «Гуманитарное действие» и «Свеча», которые помогают наркопотребителям и людям с ВИЧ.