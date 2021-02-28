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28 февраля,
2021
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Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Если вы хотите помочь бездомным животным, но не знаете, как это сделать, примите участие в выставке-ярмарке, которая пройдет в Томске 6 марта. Там можно будет лично познакомиться с котиками от двух месяцев до пяти лет, которые ищут дом. Питомца можно будет забрать сразу, оформив договор. При себе иметь паспорт и переноску, чтоб было комфортно донести до дома. 

Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске

Тот, кто мечтает завести верного друга, на выставке сможет познакомиться со щенками и посмотреть фотографии собак, которые сейчас находятся в частных приютах. Возможно, среди них вы найдете вашего будущего питомца.  

Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске
Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске

Помочь можно, даже если вы не планируете заводить питомца. На выставке можно приобрести творческие работы томских мастеров: картины, фотографии животных, вязаные игрушки, украшения, духи из натуральных масел, книги о Томске, фуд-композиции и флористические букеты. Мастера могут присоединиться и предоставить любые работы. Все собранные деньги пойдут на строительство теплого дома для собак в частном приюте.

У нас живут около 15 собак. Зимой почти всех их распределили по квартирам, потому что холодно. Но им нужно свое место, — рассказывает хозяйка частного приюта для животных Юлия Тарасова. — Строить дом для собак будем на своем участке за городом. Есть проект готовый, с ним можно ознакомиться на выставке-ярмарке. Будем рады любой помощи: материалы, инструмент, транспорт, чтобы все это доставить. 

Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске

Среди маленьких участников выставки проводится конкурс на тему «Мой любимый питомец». Приносите свои работы: рисунки, аппликации, поделки, обязательно с подписью. Авторы трех лучших будут награждены подарками. Для ребятишек на выставке весь день будет работать аниматор.


Гости выставки — императорские удавы. Желающие смогут пообщаться с экзотическими животными, сфотографироваться с ними, а также приобрести талисманы из змеиного выползка.

Благотворительная выставка-ярмарка котов и собак пройдет в Томске

На выставке работает ветеринарный врач, который ответит на любые вопросы гостей по уходу за домашними питомцами.


Вход на выставку-ярмарку в масках. Все вопросы можно задать организатору Ларисе по телефону: 89138616797.


Выставка-ярмарка пройдет 6 марта с 10:00 до 19:00 по адресу: пр. Фрунзе, 109 (главный вход). 

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