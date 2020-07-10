Бизнесмену Дмитрию Ефимкину грозит штраф до 1,5 млн рублей за вырубку сосен в Заварзинском бору

Собственника земельного участка привлекут к ответственности за вырубку сосен в Заварзинском бору, сообщает администрация Томска. ​По обращению томичей сотрудники администрации Советского района Томска совместно с городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства провели проверку по факту незаконной вырубки сосен в Заварзинском бору.





Специалистами было установлено, что собственник одного из земельных участков в поселке Заварзино, расчищая подъездные пути к своему участку, незаконно снес деревья на соседних территориях. Причиненный ущерб, по расчетам специалистов департамента дорожной деятельности, составил 63 тысячи рублей.





Материалы по незаконной вырубке были переданы в УМВД. Согласно ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в крупном размере может повлечь за собой штраф в размере от 500 тысяч до полутора млн рублей.