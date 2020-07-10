Бизнесмену Дмитрию Ефимкину грозит штраф до 1,5 млн рублей за вырубку сосен в Заварзинском бору
Собственника земельного участка привлекут к ответственности за вырубку сосен в Заварзинском бору, сообщает администрация Томска. По обращению томичей сотрудники администрации Советского района Томска совместно с городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства провели проверку по факту незаконной вырубки сосен в Заварзинском бору.
Специалистами было установлено, что собственник одного из земельных участков в поселке Заварзино, расчищая подъездные пути к своему участку, незаконно снес деревья на соседних территориях. Причиненный ущерб, по расчетам специалистов департамента дорожной деятельности, составил 63 тысячи рублей.
Материалы по незаконной вырубке были переданы в УМВД. Согласно ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в крупном размере может повлечь за собой штраф в размере от 500 тысяч до полутора млн рублей.
Ранее в редакцию ТВ2 обратились владельцы садовых участков СНТ «Кедр» с жалобой на то, что один из «товарищей» незаконно вырубил деревья и проложил дорогу в лесу к своему участку. Этим «товарищем» оказался бизнесмен Дмитрий Ефимкин. Он заверил ТВ2, что никаких деревьев не рубил, а просто расчистил старую лесную дорогу. Теперь выяснилось, что факт вырубки деревьев установлен и бизнесмену грозит штраф.
Для справки: Заварзинская лесная дача и минеральные источники в окрестностях поселка включены в список особо охраняемых природных территорий Томской области. Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», органы местного самоуправления решают предусмотренные федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
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