Бизнесмен Олег Дерипаска обвиняет Китай в природных катаклизмах в Сибири

Стихийные бедствия последних лет в Сибири могут быть связаны с экологической политикой Китая и других азиатских экономик, считает алюминиевый магнат Олег Дерипаска, основные активы компаний которого находятся в сибирских регионах.

Наводнения, пожары, которые в этом году в Сибири начались раньше обычного, непонятная зима который год подряд, засуха, которая, скорее всего, в европейской части России приведет к серьезному неурожаю, — все эти неприятные сюрпризы являются следствием варварского отношения к окружающей среде, которое демонстрируют многие азиатские страны: Китай, Корея, Индонезия. За ними потянулись Индия и Южная Африка, — написал президент компании « Сибирский алюминий » в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, Китай ежегодно не только сжигает более 4 млрд тонн угля и выбрасывает в атмосферу свыше 13 гигатонн углекислого газа, но и «под эгидой программы нового Шелкового пути» спонсирует строительство угольных станций в развивающихся странах. Бизнесмен напомнил, что еще в 2015 году Китай подписал и ратифицировал Парижское соглашение о климате, однако не соблюдает его, давая лишь заверения.

Олег Дерипаска предложил создать на базе ООН комиссию, которая бы расследовала систематические нарушения странами принятых ими обязательств по защите окружающей среды. «И по итогам работы этой комиссии страны — виновницы в нанесении ущерба окружающей среде в глобальном масштабе должны понести наказание в виде санкций и эмбарго. У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы», — пишет Дерипаска.

Руководитель климатического проекта российского отделения Гринпис Василий Яблоков, комментируя ТВ2 заявление Олега Дерипаски, посоветовал бизнесмену в первую очередь обратить внимание на Россию с ее планом по сокращению выбросов. «Недавно был опубликован проект стратегии по снижению выбросов парниковых газов, который на самом деле никакое ни снижение, а рост выбросов к 2050 году, — считает Василий Яблоков. — Это просто противоречит здравому смыслу, потому что исходя из Парижского соглашения мы должны достигнуть углеродной нейтральности как минимум к середине XXI века, чтобы удержать повышение температуры и чтобы те изменения климата, которые мы уже наблюдаем, не стали еще более катастрофическими».





Василий Яблоков добавил, что буквально на прошлой неделе Российский союз промышленников и предпринимателей, в который входит и миллиардер Олег Дерипаска, предложил ослабить экологический контроль и отменить некоторые природоохранные нормы на период выхода из кризиса после эпидемии коронавируса. Это совсем уже ни в какие ворота не лезет, когда просто используют ситуацию, чтобы не нести экологическую ответственность, считает эколог. Гринпис запустил петицию «ПАНДЕМИЯ НЕ ПОВОД УНИЧТОЖАТЬ ПРИРОДУ РОССИИ».