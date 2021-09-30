Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил МВД проверить законность изъятия самокатов у компании Whoosh

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать проверку обоснованности и законности действий в отношении самокатов, изъятых у предпринимателей в Томской области и Татарстане. Об этом говорится на сайте российского бизнес-омбудсмена.

Поводом для писем послужили обращения к уполномоченному сразу из двух регионов России — от томской компании «Вуш» и индивидуального предпринимателя из Татарстана.

Владеющее парком в 45 тысяч единиц ООО «Вуш» предоставляет в краткосрочную аренду электросамокаты и мобильное приложение для управления ими в 20 крупнейших городах России, включая Томск. Несмотря на то, что для размещения самокатов не требуется никаких согласований, «ВУШ» в мае этого года предусмотрительно обратилась в мэрию Томска, чтобы урегулировать вопрос их базовой парковки.

Пока запрос находился «на рассмотрении» (с июля по август) сотрудники томской полиции без уведомления и протокола изъяли 33 электросамоката, но затем вернули их по заявлению предпринимателей, назвав это эвакуацией бесхозного имущества.

Чтобы избежать дальнейших изъятий, «Вуш» направила во все отделения полиции Томска письма, указав принадлежность и идентификационные номера техники, однако в конце августа лишилась уже 189 самокатов. Они до сих пор не возвращены, протоколов и уведомлений об изъятии нет. Компания «Вуш» оценивает свой ущерб в 5 млн рублей и приостановила деятельность на территории Томска. <...> Только томичи за такое короткое в Сибири лето совершили более 180 тысяч поездок на электросамокатах «Вуш». И вместо того, чтобы в рамках своей компетенции, по партнерски определить условия для этого бизнеса, власть обостряет ситуацию и в очередной раз вставляет палки в колеса предпринимателям», — приводит пресс-служба слова Бориса Титова.

Борис Титов отмечает, что такую же практику изъятия самокатов без соответствующих документов применила и полиция Татарстана. Там у индивидуального предпринимателя самокаты изымали 4 раза и так и не вернули.

Титов также полагает, что действия государственных и муниципальных органов в данном случае надо проверить на признаки преступления по статье 169 УК РФ — «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

Напомним, что в конце августа полицейские эвакуировали более 200 самокатов сервиса Whoosh. Региональное УМВД пояснило, что самокаты изъяли после жалоб на бесхозное имущество. По данным регионального ГИБДД, за семь месяцев 2021 года было зафиксировано 15 фактов ДТП с участием самокатов. Пострадали 10 человек, в том числе, один ребенок.

Глава областного управления ГИБДД Александр Золотарев также заявил, что улично-дорожная сеть Томска сейчас не готова к такому наплыву самокатов, так как в городе отсутствуют специально выделенные полосы для движения. При этом, власти города совместно с полицейскими прорабатывали этот вопрос, но решения не нашли. В свою очередь руководство сервиса Whoosh подало жалобу в Генпрокуратуру на действия полиции.