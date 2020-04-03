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03 апреля,
2020
Новости

«Бизнес не выживет»: реакция соцсетей на распоряжение Путина о выходном апреле

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Многие озадачены. Люди не понимают, как частный бизнес сможет выплачивать зарплаты, и что делать с выплатой кредитов, ипотеки и ЖКХ. Глава государства в своем обращении этим мелким деталям внимания не уделил.


Собрали реакцию соцсетей на обращение президента.

Первое обращение Владимира Путина состоялось 25 марта. Президент объявил неделю с  30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы и призвал оставаться дома и не посещать места скопления людей. После послания президента регионы стали объявлять режим полной самоизоляции. Действует такой и в Томской области. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.


За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.


В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. 

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