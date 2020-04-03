«Бизнес не выживет»: реакция соцсетей на распоряжение Путина о выходном апреле

Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Многие озадачены. Люди не понимают, как частный бизнес сможет выплачивать зарплаты, и что делать с выплатой кредитов, ипотеки и ЖКХ. Глава государства в своем обращении этим мелким деталям внимания не уделил.

после речи Путина настроение какое то вот такое pic.twitter.com/8KuzbYNa3v

Послушала путина и реально ощутила страх. Что творится и что будет дальше.

Новости на официальных каналах: > Обсудить речь Путина > Обсудить ковид 19 > СИДИТЕ ДОМА!!!!!! > всё равно в Америке хуже)) повторить через несколько часов

Итоги обращения Путина: - продлить "нерабочую неделю" до 30 апреля - режим ЧС не вводиться - помощи гражданам нет - помощи бизнесу нет - масок и антисептика в аптеках нет Ушел помогать Америке и Италии, ваш Владимир Путин

Путин не в силах произнести два слова: "Навальный" и "карантин".

Первая реакция на обращение Путина: Больше в России не будет этого вашего бизнеса. Никто не выживет.

Не услышал ничего про шашлыки. Выделят ли мангалы и уголь многодетным семьям?

Вяло всё получилось. Долго не мог начать. Потом быстро кончил.

Первое обращение Владимира Путина состоялось 25 марта. Президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы и призвал оставаться дома и не посещать места скопления людей. После послания президента регионы стали объявлять режим полной самоизоляции. Действует такой и в Томской области. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.





За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.





В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией.





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