«Бизнес не выживет»: реакция соцсетей на распоряжение Путина о выходном апреле
Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Многие озадачены. Люди не понимают, как частный бизнес сможет выплачивать зарплаты, и что делать с выплатой кредитов, ипотеки и ЖКХ. Глава государства в своем обращении этим мелким деталям внимания не уделил.
Собрали реакцию соцсетей на обращение президента.
после речи Путина настроение какое то вот такое pic.twitter.com/8KuzbYNa3v— мерзость запустения (@dikiimiks) April 2, 2020
Послушала путина и реально ощутила страх. Что творится и что будет дальше.— ◘ столп стекла ◘ (@anna_berten) April 2, 2020
После сегодняшнего простигосподи "обращения" Путина многие губернаторы, думаю, хотят сделать тоже самое https://t.co/eVT3GvkZXI— Evgeniya Romanova (@EvIvaRo) April 2, 2020
Новости на официальных каналах:— lwo⁷ (@ViugoodW) April 2, 2020
> Обсудить речь Путина
> Обсудить ковид 19
> СИДИТЕ ДОМА!!!!!!
> всё равно в Америке хуже))
повторить через несколько часов
я впервые заплакала под обращение Путина— tequila se'lai (@gocrgost) April 2, 2020
Итоги обращения Путина:— PravdaRule (@pravdarule) April 2, 2020
- продлить "нерабочую неделю" до 30 апреля
- режим ЧС не вводиться
- помощи гражданам нет
- помощи бизнесу нет
- масок и антисептика в аптеках нет
Ушел помогать Америке и Италии, ваш Владимир Путин
Путин не в силах произнести два слова: "Навальный" и "карантин".— Roustem Adagamov (@adagamov) April 2, 2020
Первая реакция на обращение Путина: Больше в России не будет этого вашего бизнеса. Никто не выживет.— Andrew Levochkin (@andrewspray) April 2, 2020
Путин: будьте здоровы. Денег не дам— Максим Резник (@maxim_reznik) April 2, 2020
Не услышал ничего про шашлыки. Выделят ли мангалы и уголь многодетным семьям?— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) April 2, 2020
Вяло всё получилось. Долго не мог начать. Потом быстро кончил.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) April 2, 2020
Денег нет, но вы держитесь. 2.0 pic.twitter.com/TGDGE3asN6— Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 2, 2020
ПУТИН: ВСЕ! ДАЛЬШЕ САМИ!— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) April 2, 2020
Первое обращение Владимира Путина состоялось 25 марта. Президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы и призвал оставаться дома и не посещать места скопления людей. После послания президента регионы стали объявлять режим полной самоизоляции. Действует такой и в Томской области. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.
За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.
В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией.
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