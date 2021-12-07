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  3. Бизнес-центр «Гринвич» возводит дополнительный этаж. Власти Томска готовят иск в суд
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Бизнес-центр «Гринвич» возводит дополнительный этаж. Власти Томска готовят иск в суд

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Мэрия Томска намерена обратиться в суд по факту выявления самовольной постройки в здании бизнес-центра «Гринвич». Сейчас в здании строят дополнительный седьмой этаж. По мнению властей, данные работы ведутся незаконно. 

Автор:  администрация Томска

По информации городского департамента архитектуры и градостроительства, разрешение на реконструкцию здания бизнес-центра «Гринвич» не выдавалось. На прошлой неделе специалисты зафиксировали факт проведения работ по реконструкции объекта. Информацию об этом они направили в Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области для принятия решения. 

Ранее специалисты регионального Комитета по охране культурного наследия провели выездное обследование бизнес-центра «Гринвич», чтобы проверить законность его реконструкции. 

В ходе проверки специалисты выявили нарушения требований, установленных постановлением администрации Томской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» в части проведения работ по реконструкции нежилого здания.

Кроме того, 3 декабря в администрацию Томска поступило уведомление о выявлении самовольной постройки. Сейчас в мэрии готовится обращение в суд. 

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