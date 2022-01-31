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Биологи ТГУ выясняют, как городская среда меняет популяции и качество жизни птиц

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Сотрудники и студенты Биологического института ТГУ с коллегами из МГУ изучают жизнь модельных видов птиц в условиях городской среды. Они хотят выяснить, насколько городские условия удовлетворяют потребностям для формирования устойчивых популяций большой синицы, мухоловки-пеструшки, садовой горихвостки. Полученную информацию об экологической комфортности среды, говорят в ТГУ, можно будет экстраполировать на человека.

«Формирование экологически устойчивой среды на территориях, преобразованных человеком, является одной из важнейших задач по созданию благоприятных условий и для человека, и для сохранения биоразнообразия, – говорит руководитель проекта, завотделом учебной и просветительской работы зоологического музея, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Сергей Гашков. – Чтобы прогнозировать динамику трансформированных человеком экосистем (например, городской среды) и принимать меры, направленные на формирование устойчивого урбоценоза, мы выбрали модельные объекты, позволяющие эффективно оценивать его состояние».

Ученые будут исследовать птиц-дуплогнездников, обитающие в урбанизированных и естественных условиях. Будут проанализированы многолетние данные по пернатым, которые гнездились в окрестностях учебно-научной станции ТГУ «Полигон Коларово» и парковых зонах – Университетской роще, Ботаническом саду, Буфф-саду, Городском саду.

Фото: Сергей Гашков

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Оценивать, насколько стабильны популяции птиц и насколько пригодна городская среда для изучаемых видов будут по нескольким показателям: продолжительность жизни, эмбриональная смертность, выживаемость и репродуктивный успех особей разного возраста. На основе матриц прогноза численности группировок, проживающих в городских и природных условиях, проведут анализ чувствительности (sensitivity) и эластичности (elasticity) для этих группировок.

«Фактически мы сможем выявить те возрастные классы птиц, которые вносят основной вклад в воспроизводство популяции и изменение выживаемости которых может стать критическим фактором для поддержания численности исследуемых популяций», – отмечает Сергей Гашков.

Биологи говорят, что исследуемые виды являются биоиндикаторами, поэтому «самочувствие» их популяций отражает состояние окружающей среды. Например, другие ученые в исследованиях рассказали, что к уровню загрязнений более чувствительны самки мухоловок-пеструшек. На загрязненных территориях их смертность повышалась в два раза, тогда как смертность самцов сохранялась практически неизменной. Данные, которые биологи ТГУ планируют получить, по их словам, будут важны и для населения Томской области.

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