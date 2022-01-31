Биологи ТГУ выясняют, как городская среда меняет популяции и качество жизни птиц

Сотрудники и студенты Биологического института ТГУ с коллегами из МГУ изучают жизнь модельных видов птиц в условиях городской среды. Они хотят выяснить, насколько городские условия удовлетворяют потребностям для формирования устойчивых популяций большой синицы, мухоловки-пеструшки, садовой горихвостки. Полученную информацию об экологической комфортности среды, говорят в ТГУ, можно будет экстраполировать на человека.

«Формирование экологически устойчивой среды на территориях, преобразованных человеком, является одной из важнейших задач по созданию благоприятных условий и для человека, и для сохранения биоразнообразия, – говорит руководитель проекта, завотделом учебной и просветительской работы зоологического музея, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Сергей Гашков. – Чтобы прогнозировать динамику трансформированных человеком экосистем (например, городской среды) и принимать меры, направленные на формирование устойчивого урбоценоза, мы выбрали модельные объекты, позволяющие эффективно оценивать его состояние».

Ученые будут исследовать птиц-дуплогнездников, обитающие в урбанизированных и естественных условиях. Будут проанализированы многолетние данные по пернатым, которые гнездились в окрестностях учебно-научной станции ТГУ «Полигон Коларово» и парковых зонах – Университетской роще, Ботаническом саду, Буфф-саду, Городском саду.

Фото: Сергей Гашков