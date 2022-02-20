Биологи ТГУ: весенник длинноножковый — потенциальный источник ряда лекарств

Группа ученых, в состав которой входят биологи ТГУ, исследовала биологически активные вещества весенника длинноножкового, сообщает пресс-служба Томского государственного университета. В листьях растения обнаружены соединения, обладающие антиоксидантным, противоопухолевым и другими полезными действиями. Это значит, что в будущем весенник может стать основой разнонаправленных препаратов.
Весенник длинноножковый растет на ограниченной территории в Центральной Азии. Для нынешнего исследования были использованы экземпляры, собранные в Киргизии. Биологи использовали метод жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией высокого разрешения, благодаря высокой точности и аналитической чувствительности которого легко идентифицировать известные и неизвестные соединения, содержащиеся в растении. Уточним, до сих пор растение оставалось малоисследованным.
Из листьев весенника длинноножкового ученые выделили более 160 соединений, 72 из которых отнесли к определенным классам, а 58 определили точно. Среди выделенных биологически активных веществ исследователи обнаружили 19 различных флавоноидов. Соединения этого класса считаются важными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и даже лежат в основе препаратов против венозной недостаточности. Кроме того, в листьях растения идентифицированы жирные и органические кислоты, аминокислоты, сахара и другие соединения. Однако наибольший интерес вызывают кумарины и хромоны — два класса молекул с важными биологическими свойствами, часть из которых была обнаружена у растений этого рода впервые.
«В отличие от остальных групп соединений, которые часто встречаются в растительном мире и достаточно изучены, хромоны и кумарины имеют ограниченное распространение и небезынтересны для фармакологии, — рассказал руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ТГУ Андрей Эрст. — Например, кумарины, обнаруженные у весенника длинноножкового, проявляют антиоксидантную, противоопухолевую, антиапоптотическую активность. Производные хромона оказывают противовоспалительное, противовирусное, противоопухолевое и спазмолитическое действие и используются как антиоксиданты. Кроме того, благодаря их фотохимическим свойствам они могут применяться как флуоресцентные метки в биохимических экспериментах и клинической медицине».
Уже сейчас разработаны технологии получения сырья весенников методами культуры тканей. Поэтому исследователи считают, что комплексная работа по изучению этих растений имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение.
Исследовательская группа состоит из ученых Томского государственного университета, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН и Института ботаники Китайской академии наук. Статья, посвященная весеннику длинноножковому, опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.