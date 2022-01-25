Биологи ТГУ планируют увеличить урожаи кедрового ореха с помощью своего нового проекта

Ученые Биологического института ТГУ разрабатывают новую методику учета урожайности кедра, сообщает пресс-служба вуза. Беспилотники помогут находить с помощью квадрокоптера «плюсовые» деревья с высокой урожайностью для создания высокопродуктивных орехоплодных плантаций. Сейчас в региональной базе данных таких «плюсовых» кедровых сосен нет: многие деревья, о которых было известно, пострадали от сибирского шелкопряда и союзного короеда.

Авторы проекта «Создание методики учета урожайности кедровых сосен при помощи квадрокоптера» — старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Александр Попов, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Ольга Полякова и доцент кафедры почвоведения и экологии почв Татьяна Раудина. Проект еще находится в разработке, его создатели рассчитывают привлечь средства на реализацию своей идеи за счет грантов.