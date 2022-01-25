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Биологи ТГУ планируют увеличить урожаи кедрового ореха с помощью своего нового проекта

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Ученые Биологического института ТГУ разрабатывают новую методику учета урожайности кедра, сообщает пресс-служба вуза. Беспилотники помогут находить с помощью квадрокоптера «плюсовые» деревья с высокой урожайностью для создания высокопродуктивных орехоплодных плантаций. Сейчас в региональной базе данных таких «плюсовых» кедровых сосен нет: многие деревья, о которых было известно, пострадали от сибирского шелкопряда и союзного короеда.

Авторы проекта «Создание методики учета урожайности кедровых сосен при помощи квадрокоптера» — старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Александр Попов, старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Ольга Полякова и доцент кафедры почвоведения и экологии почв Татьяна Раудина. Проект еще находится в разработке, его создатели рассчитывают привлечь средства на реализацию своей идеи за счет грантов.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Кадр из презентации авторов проекта на программе «Видимость»
Автор:  пресс-служба ТГУ
Кадр из презентации авторов проекта на программе «Видимость»

Плюсовые деревья — это те, которые значительно превосходят по одному или нескольким хозяйственно ценным признакам и свойствам окружающие деревья одного с ними возраста, фенологической формы и растущие в тех же условиях.

«Сейчас в базах данных Томской области, по сути, нет плюсовых кедровых сосен — это открытая информация с сайта областного департамента лесного хозяйства. Например, их было всего 22 в Лучано-Ипатовском припоселковом кедровнике, но по нему прошелся сибирский шелкопряд, а затем и инвазивный вредитель — союзный короед. Так что плюсовые деревья там мы потеряли и нужно срочно искать новые, — рассказывает Александр Попов. — Сначала мы планируем использовать предлагаемую модель в клоновом архиве, а потом – при наработке достаточно большого объема данных и правильной методике — начинать испытания в естественных насаждениях».

По данным биологов, один гектар 25-летних прививок плюсовых деревьев дает столько же семян, сколько гектар 200-летнего припоселкового кедровника. При этом на плантациях, в отличие от естественных насаждений, полученные семена предназначены только для промысловых целей, тогда как в обычном лесу они служат еще и материалом для естественного возобновления, и пищей для лесных обитателей.

Проектом предусмотрено использование квадрокоптера, разработка методики учета урожайности, программы автоматической обработки изображений и подсчета урожая, а также формирование базы данных с информацией о плюсовых деревьях для создания орехоплодных плантаций. Помимо поиска таких деревьев, будет выполняться еще одна задача — получение данных о реакции деревьев на изменение климата. Исследователи смогут отследить смещение физиологических процессов на более ранние или более поздние сроки, а также резкое изменение урожайности без видимых внешних воздействий.

«Изначально предлагаемый нами метод учета урожайности возник как идея при выполнении гранта РНФ «Разнообразие хозяйственно-ценных признаков у кедра сибирского: характер, природа и возможности использования в селекционной работе» в лаборатории дендроэкологии ИМКЭС СО РАН под руководством Сергея Горошкевича и Светланы Велисевич, в котором я и Ольга Полякова принимали участие как исполнители. В том проекте эта идея рассматривались как не основная, поэтому на ее раскрытие не было достаточно сил и времени. Сейчас мы решили раскрыть эту идею подробнее», — объясняет Александр Попов.
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