Биологи ТГУ: комары способны выносить из воды на сушу микропластик

«Окрашенный полистирол под микроскопом очень хорошо виден, поскольку он светится, — объясняет Симакова. — В процессе изучения образцов мы увидели, что личинки накопили в кишечнике большое количество микропластика. У куколок и имаго он в меньшем количестве, но тоже стабильно присутствовал. Это говорит о том, что комары способны активно участвовать в транспорте микропластика. Скорее всего, в природной среде происходит то же, что в лабораторном эксперименте: на стадии личинки в водоемах, большинство из которых сейчас содержат микропластик, комары его аккумулируют и впоследствии переносят на сушу».