Биологи ТГУ: комары способны выносить из воды на сушу микропластик

Сотрудники Биологического института ТГУ активно изучают транспортировку микропластика в воде, почве, атмосфере,а также выявляют, как он влияет на экосистемы. Недавно они завершили эксперимент, где оценили способность кровососущих комаров к переносу микропластика, сообщает пресс-служба вуза. Полученные результаты показали, что личинки насекомого активно накапливают полимерные микрочастицы в кишечнике. А после линьки этот полимер сохраняется внутри взрослых комаров, что обеспечивает его вынос из воды на сушу.
«Комары [Aedes aegypti] были выбраны для эксперимента не случайно. Они являются насекомыми с полным превращением, проходят четыре этапа развития: яйцо — личинка — куколка — взрослое насекомое, — рассказывает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова. — Помимо этого комары — амфибионты: первые три стадии они проводят в воде и только перелиняв в имаго выбираются на сушу. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы посмотреть, могут ли комары аккумулировать микропластик и способствовать его переносу из воды в другую среду».
Для этого на старте эксперимента в питание личинок добавляли шарики полистирола размером два микрона, которые окрасили специальным светящимся красителем. Корм отправляли в воду, где выращивались личинки. По прошествии времени их извлекали, помещали в 70% этиловый спирт, затем растворяли, чтобы привести в однородное состояние. Часть личинок доращивали до стадии куколки и повторяли процесс — фиксировали в спирте и растворяли. То же самое происходило с особями, которых дорастили до взрослого состояния. Затем биологические образцы исследовали под эпифлюорисцентным микроскопом.
«Окрашенный полистирол под микроскопом очень хорошо виден, поскольку он светится, — объясняет Симакова. — В процессе изучения образцов мы увидели, что личинки накопили в кишечнике большое количество микропластика. У куколок и имаго он в меньшем количестве, но тоже стабильно присутствовал. Это говорит о том, что комары способны активно участвовать в транспорте микропластика. Скорее всего, в природной среде происходит то же, что в лабораторном эксперименте: на стадии личинки в водоемах, большинство из которых сейчас содержат микропластик, комары его аккумулируют и впоследствии переносят на сушу».
В будущем исследователи намерены точнее проверить данную версию. Это станет возможно, когда появится новое оборудование, способное точнее идентифицировать микропластик и понимать, какое это именно материал и результатом разложения каких продуктов он является. В настоящее время ученые ТГУ продолжают лабораторные эксперименты с другими беспозвоночными животными.