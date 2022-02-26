Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Биологи ТГУ: комары способны выносить из воды на сушу микропластик
Новости

Биологи ТГУ: комары способны выносить из воды на сушу микропластик

ТВ2 ТВ2

Сотрудники Биологического института ТГУ активно изучают транспортировку микропластика в воде, почве, атмосфере,а также выявляют, как он влияет на экосистемы. Недавно они завершили эксперимент, где оценили способность кровососущих комаров к переносу микропластика, сообщает пресс-служба вуза. Полученные результаты показали, что личинки насекомого активно накапливают полимерные микрочастицы в кишечнике. А после линьки этот полимер сохраняется внутри взрослых комаров, что обеспечивает его вынос из воды на сушу.

«Комары [Aedes aegypti] были выбраны для эксперимента не случайно. Они являются насекомыми с полным превращением, проходят четыре этапа развития: яйцо — личинка — куколка — взрослое насекомое, — рассказывает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова. — Помимо этого комары — амфибионты: первые три стадии они проводят в воде и только перелиняв в имаго выбираются на сушу. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы посмотреть, могут ли комары аккумулировать микропластик и способствовать его переносу из воды в другую среду».
фото иллюстративное
фото иллюстративное

Для этого на старте эксперимента в питание личинок добавляли шарики полистирола размером два микрона, которые окрасили специальным светящимся красителем. Корм отправляли в воду, где выращивались личинки. По прошествии времени их извлекали, помещали в 70% этиловый спирт, затем растворяли, чтобы привести в однородное состояние. Часть личинок доращивали до стадии куколки и повторяли процесс — фиксировали в спирте и растворяли. То же самое происходило с особями, которых дорастили до взрослого состояния. Затем биологические образцы исследовали под эпифлюорисцентным микроскопом.

«Окрашенный полистирол под микроскопом очень хорошо виден, поскольку он светится, — объясняет Симакова. — В процессе изучения образцов мы увидели, что личинки накопили в кишечнике большое количество микропластика. У куколок и имаго он в меньшем количестве, но тоже стабильно присутствовал. Это говорит о том, что комары способны активно участвовать в транспорте микропластика. Скорее всего, в природной среде происходит то же, что в лабораторном эксперименте: на стадии личинки в водоемах, большинство из которых сейчас содержат микропластик, комары его аккумулируют и впоследствии переносят на сушу».

В будущем исследователи намерены точнее проверить данную версию. Это станет возможно, когда появится новое оборудование, способное точнее идентифицировать микропластик и понимать, какое это именно материал и результатом разложения каких продуктов он является. В настоящее время ученые ТГУ продолжают лабораторные эксперименты с другими беспозвоночными животными.

Автор:  пресс-служба ТГУ
Автор:  пресс-служба ТГУ
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.