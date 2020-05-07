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07 мая,
2020
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Новости

Биологи ТГУ изучат загрязнение Оби микропластиком

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники Биологического института ТГУ изучат, почему в Оби копится микропластик и может ли экосистема очиститься от него самостоятельно. Ученые считают, что река может переносить мусор в Арктику. 

Биологи ТГУ изучат загрязнение Оби микропластиком
Фото: Большая российская энциклопедия

Как сообщает пресс-служба ТГУ, проблема загрязнения водоемов микропластиком изучается, но чаще всего на примере моей и мирового океана. Пресные водоемы остаются необследованными, поэтому биологи вуза решили исследовать одну из крупнейших рек России — Обь.

«Для водных объектов загрязнение продуктами распада пластика стоит особенно остро, поскольку срок разложения пластиковых материалов в воде еще дольше, чем в почве, – объясняет руководитель проекта, учёный БИ ТГУ Юлия Франк. – Пресные водоёмы на предмет содержания микропластика практически не изучены, однако именно реки играют очень важную роль в транспортировке загрязнителя. Сейчас он обнаруживается повсюду, даже там, где нет людей. К примеру, результаты большого трансарктического перехода, который совершили российские учёные под руководством сотрудника ВНИРО, профессора БИ ТГУ Алексея Орлова, показали, что макропластик присутствует в Карском и Чукотском морях. Туда он выносится реками, которые сейчас сильно загрязнены. Со временем произойдёт его распад на мелкие фрагменты».

Для сбора образцов воды ученые создали плавающий пробоотборник и спроектировали сеть для наблюдения загрязнения воды и донных отложений речной системы Оби. В Кемеровской, Томской и Новосибирской области пробы начнут брать уже в июне. 

Результаты этого проекта позволят впервые рассчитать концентрацию микропластика в природных компонентах речной системы Оби и оценить масштабы потенциального выноса загрязнителя, — говорит Юлия Франк. — Это важно как для понимания природных процессов его перераспределения в водных экосистемах, так и для разработки новых эффективных технологий очистки донных отложений.

Обь — одна из крупнейших рек мира, протекающая в Западной Сибири. Длина реки — 3 650 км, площадь бассейна — 2, 9 млн кв. км. Обь впадает в Карское море, которое входит в Северный морской путь. 

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