Биологи ТГУ изучат загрязнение Оби микропластиком

Сотрудники Биологического института ТГУ изучат, почему в Оби копится микропластик и может ли экосистема очиститься от него самостоятельно. Ученые считают, что река может переносить мусор в Арктику.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, проблема загрязнения водоемов микропластиком изучается, но чаще всего на примере моей и мирового океана. Пресные водоемы остаются необследованными, поэтому биологи вуза решили исследовать одну из крупнейших рек России — Обь.





«Для водных объектов загрязнение продуктами распада пластика стоит особенно остро, поскольку срок разложения пластиковых материалов в воде еще дольше, чем в почве, – объясняет руководитель проекта, учёный БИ ТГУ Юлия Франк. – Пресные водоёмы на предмет содержания микропластика практически не изучены, однако именно реки играют очень важную роль в транспортировке загрязнителя. Сейчас он обнаруживается повсюду, даже там, где нет людей. К примеру, результаты большого трансарктического перехода, который совершили российские учёные под руководством сотрудника ВНИРО, профессора БИ ТГУ Алексея Орлова, показали, что макропластик присутствует в Карском и Чукотском морях. Туда он выносится реками, которые сейчас сильно загрязнены. Со временем произойдёт его распад на мелкие фрагменты».



Для сбора образцов воды ученые создали плавающий пробоотборник и спроектировали сеть для наблюдения загрязнения воды и донных отложений речной системы Оби. В Кемеровской, Томской и Новосибирской области пробы начнут брать уже в июне.

