Биолог ТГУ вошла в международную группу по исследованию и защите клещей

Ученые отмечают, что клещи – важный компонент экосистем, прежде всего, почвенных. При этом паразитических видов клещей меньше, но и они важны – в экосистеме нет «ненужных» составляющих. Паразиты стабилизируют экосистемы, в которых обитают хозяева, регулируя их численность. Кроме того, некоторые виды ошибочно получили паразитический статус из-за слабой изученности.

Исчезновение видов расшатывает связи в сообществе, поэтому их потеря для экосистемы крайне неблагоприятна, ведь чем их больше, тем система устойчивее, – цитирует Марию Орлову пресс-служба ТГУ. – К сожалению, масштабы вымирания клещей пока сложно даже примерно охарактеризовать по причине крайне слабой изученности. Неизвестно даже общее количество видов клещей: их ожидаемая численность составляет примерно один миллион видов, при том, что описано всего чуть более 60 тысяч.

В ближайшее время группа специалистов по исследованию клещей, куда вступила Мария, займется установлением связей между университетами, исследовательскими институтами и сообществами для включения пунктов об охране клещей в исследовательские, образовательные и природоохранные инициативы. Параллельно ученые оценят состояние видов клещей и создадут веб-сайт, посвященный охране этого типа беспозвоночных.



В пресс-службе ТГУ добавляют, что беспозвоночные животные недостаточно представлены в Красных книгах и других списках охраняемых видов. В Красной книге России охраняемые паукообразные (клещи к ним относятся) вообще отсутствуют. В Red List такой раздел имеется, хотя содержит всего около 350 видов при 115 тысячах описанных арахнид, но клещей в нем всего пять видов.



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