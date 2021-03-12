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12 марта,
2021
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Новости

Биолог ТГУ вошла в международную группу по исследованию и защите клещей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Около 15% видов клещей вымерли к 2000 году. Сотрудник Биологического института ТГУ Мария Орлова вошла в группу при Международном союзе охраны природы, которая занимается изучением и защитой клещей.

Мария Орлова
Мария Орлова
Фото: пресс-служба ТГУ

Ученые отмечают, что клещи – важный компонент экосистем, прежде всего, почвенных. При этом паразитических видов клещей меньше, но и они важны – в экосистеме нет «ненужных» составляющих. Паразиты стабилизируют экосистемы, в которых обитают хозяева, регулируя их численность. Кроме того, некоторые виды ошибочно получили паразитический статус из-за слабой изученности.

Исчезновение видов расшатывает связи в сообществе, поэтому их потеря для экосистемы крайне неблагоприятна, ведь чем их больше, тем система устойчивее, – цитирует Марию Орлову пресс-служба ТГУ. – К сожалению, масштабы вымирания клещей пока сложно даже примерно охарактеризовать по причине крайне слабой изученности. Неизвестно даже общее количество видов клещей: их ожидаемая численность составляет примерно один миллион видов, при том, что описано всего чуть более 60 тысяч.

В ближайшее время группа специалистов по исследованию клещей, куда вступила Мария, займется установлением связей между университетами, исследовательскими институтами и сообществами для включения пунктов об охране клещей в исследовательские, образовательные и природоохранные инициативы. Параллельно ученые оценят состояние видов клещей и создадут веб-сайт, посвященный охране этого типа беспозвоночных. 

В пресс-службе ТГУ добавляют, что беспозвоночные животные недостаточно представлены в Красных книгах и других списках охраняемых видов. В Красной книге России охраняемые паукообразные (клещи к ним относятся) вообще отсутствуют. В Red List такой раздел имеется, хотя содержит всего около 350 видов при 115 тысячах описанных арахнид, но клещей в нем всего пять видов.

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2


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