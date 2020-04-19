Ученый из Новосибирска рассказал, что нужно делать, чтобы победить коронавирус

Первый — искоренять вирус карантином, как это сделал Китай и как это заканчивает делать Корея. Как ни странно, единственная большая страна, где это может не получиться, — Соединенные Штаты. Слишком круто там все пошло. Второй путь — додавить коронавирус вакциной. Третий путь — большие страны эту ситуацию могут не удержать: до вакцины далеко, а карантин они в силу демократии в должной мере организовать не смогут. Тогда большое количество людей переболеет, получит иммунитет, и когда прослойка этого населения дойдет примерно до уровня 50 процентов, эпидемия затухнет сама по себе. Это как дрова полили водой — и они сами гаснут. Судя по всему, именно этот сценарий для ряда стран становится сейчас актуальным. Мы поймем это в ближайшее время, — отметил биолог.

Чтобы победить COVID-19, эксперт предложил воспользоваться опытом Германии, в которой люди сейчас проходят тест на антитела и им собираются выдавать специальные сертификаты на наличие иммунитета к коронавирусу.

Биолог считает, что от экономического спада может умереть гораздо больше людей, чем от самой болезни. По его мнению, Россия находится на правильном пути в борьбе с коронавирусом, «только с огромным количеством ошибок».





«Причем интересно, что вот с Америкой мы все время ругаемся, а ошибки совершаем ровно те же самые. Сначала, как и американцы, мы сказали, что тест-системы будут только государственными. Упустили время, не дали коммерческим компаниям сделать свои тест-системы. Решили сначала, что тестировать надо только людей с симптомами заболевания, а теперь выясняется, что бессимптомников в разы, на порядки больше, они не изолированы, а значит, способны заразить гораздо большее количество людей», — отметил эксперт.





За сутки в России зафиксировали 6060 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб. Умерли за прошедшие сутки 48 человек, выздоровели 234 человека. Всего к 19 апреля зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах.





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