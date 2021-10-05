Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Билеты в кино за 10 тысяч рублей: томич стал жертвой мошенников, попав на сайт-дублятор
Новости

Билеты в кино за 10 тысяч рублей: томич стал жертвой мошенников, попав на сайт-дублятор

ТВ2 ТВ2

22-летний томич стал жертвой мошенников, попав на сайт-дублятор кинотеатра. Ущерб — 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, молодой человек решил приобрести через интернет электронные билеты на сеанс в кинотеатре Томска. Он указал реквизиты банковской карты, код из смс-сообщения, потерпевший совершил покупку. С его банковской карты списались денежные средства на сумму около 10 тысяч рублей, однако электронные билеты на почту так и не пришли. Оказалось, что используемый молодым человеком сайт — дублятор.

Следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.