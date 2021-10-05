Билеты в кино за 10 тысяч рублей: томич стал жертвой мошенников, попав на сайт-дублятор

22-летний томич стал жертвой мошенников, попав на сайт-дублятор кинотеатра. Ущерб — 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, молодой человек решил приобрести через интернет электронные билеты на сеанс в кинотеатре Томска. Он указал реквизиты банковской карты, код из смс-сообщения, потерпевший совершил покупку. С его банковской карты списались денежные средства на сумму около 10 тысяч рублей, однако электронные билеты на почту так и не пришли. Оказалось, что используемый молодым человеком сайт — дублятор.

Следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.