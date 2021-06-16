Каждый год мебельный центр «Extra» проводит для своих покупателей различные розыгрыши. И это лето не будет исключением.

Эта информация будет полезна для тех, кто планирует в ближайшее время обновить интерьер дома или на даче. Для тех, кто, совершая покупки, любит получать подарки. Для тех, кому интересны скидки и возможность поехать в отпуск абсолютно бесплатно.

И, конечно же, главный приз – ваучер от турагентства на сумму 150 000 рублей, который можно потратить на путешествие в любом выбранном направлении.

С 26 апреля стартовала акция «Билеты в Экстра Лето», где участники могут выиграть множество призов от организатора и салонов-партнеров.

Как стать участником?

В период проведения акции выдаются уникальные купоны покупателям, оформившим покупку на сумму от 10 000 рублей в любом салоне на территории мебельного центра «Extra». Одна покупка – один купон. Количество приобретаемых купонов не ограничено и повышает шанс на выигрыш.

Как и когда будет проводиться розыгрыш?

Уже 11 июля 2021 г. в 15.00 возле здания мебельного центра со стороны пр. Комсомольского пройдет праздничное мероприятие с розыгрышем. Выбор победителей будет осуществляться случайным образом из лототрона. Личное присутствие обладателей купонов обязательно. Если владелец названного номера не присутствует, то будет проводиться переигровка.

Будет весело, музыкально и обязательно будут победители!

Более подробную информацию всегда можно получить на сайте tcextra.ru, у консультантов мебельных салонов и в сети Instagram

Организатор: МЦ «Extra», г. Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2

тел. (3822) 52-38-45

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