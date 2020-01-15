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15 января,
2020
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Билеты на электрички из Томска теперь можно купить онлайн

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Билеты на пригородные поезда, курсирующие по Томской и Кемеровской областям, теперь можно купить через мобильное приложение. До этого билеты на пригородные поезда продавались только в кассах на вокзале.


Перевозчик «Кузбасс-пригород» присоединился к единому приложению «РЖД пассажирам», в котором можно покупать билеты на пригородные поезда и поезда дальнего следования. По словам директора «Кузбасс-пригород» Павла Куторского, приложение будет особенно удобно при межрегиональных путешествиях, потому что билеты всех перевозчиков можно приобрести в одном месте.

Билеты на электрички из Томска теперь можно купить онлайн

Для справки: РЖД пассажирам – это официальное приложение ОАО «РЖД» для покупки электронных билетов. Через него можно купить билеты на нужный поезд пригородного и дальнего сообщения по всей России, узнать расписание поездов, получить информацию о доступных услугах на вокзалах, схемы вокзалов, использовать бонусные баллы при покупке билетов на поезда дальнего следования, узнать последние новости и текущие акции. Доступно для смартфонов на Android и iOS


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