Билеты на электрички из Томска теперь можно купить онлайн

Билеты на пригородные поезда, курсирующие по Томской и Кемеровской областям, теперь можно купить через мобильное приложение. До этого билеты на пригородные поезда продавались только в кассах на вокзале.





Перевозчик «Кузбасс-пригород» присоединился к единому приложению «РЖД пассажирам», в котором можно покупать билеты на пригородные поезда и поезда дальнего следования. По словам директора «Кузбасс-пригород» Павла Куторского, приложение будет особенно удобно при межрегиональных путешествиях, потому что билеты всех перевозчиков можно приобрести в одном месте.