Билайн почти в полтора раза увеличил сеть 4G в Томской области

С начала 2021 года Билайн увеличил зону покрытия связи «четвертого поколения» 4G в Томске и Томской области. Улучшения коснулись почти 40 улиц областного центра, а также ряда населенных пунктов региона. Теперь абоненты Билайн здесь смогут быстро и уверенно решать рабочие задачи в сети, делиться с близкими фотографиями и видеороликами, слушать музыку и смотреть фильмы без задержек.

Наиболее заметны будут улучшения для тех жителей Томска, которые живут или работают вблизи университетов ТУСУР и ТГУ, Томского колледжа гражданского транспорта, инженерного центра Technum, бизнес-центра Красное знамя и Музея истории связи. Также зона покрытия была увеличена вблизи железнодорожного вокзала «Томск-2», Ботанического сада ТГУ и Городского сада, Троицкого и Кулагинских скверов, Сквера студенческих отрядов, Солнечной рощи и на ряде других улиц Томска.

Емкость и покрытие сети выросли не только в Томске, но и в городах Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино, в селах Подгорное, Каргасок, Парабель, Кожевниково, Чажемто, Кривошеино, Александровское и Молчаново, в поселке Нефтяников, рабочем поселке Белый Яр, деревне Лоскутово и на Советском нефтяном месторождении. Уже в этом сезоне дачники могли с легкостью гуглить полезные советы по выращиванию различных растений, находясь в садовых товариществах «Кедр», «Сирень-1», «Вишня», поселках Светлый, Ключи, Просторный, Зональная Станция и Родионово, селах Зоркальцево, Корнилово, Богашево, Тимирязевское, Малиновка, Моряковский Затон, а также в деревне Кисловка, микрорайоне Наука и некоторых других.

К тому же, ранее Билайн дополнительно прокачал сеть в Томске и области, увеличив емкость и покрытие сети мобильного интернета. Улучшения затронули практически все крупные населенные пункты региона: скорость мобильного интернета здесь выросла, в среднем, на 20%.