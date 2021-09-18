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Библиотеки Большого университета создали свой библиомаршрут по Томску

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Библиотеки Большого университета Томска создали на Яндекс-картах свой Библиомаршрут, сообщает телеграм-канал консорциума. Он соединяет шесть университетских библиотек города и знакомит с разными достопримечательностями на этом пути.

Наряду с библиотеками и главными корпусами университетов на карте отмечены знаковые для вузов места. Например, инсталляция, посвященная 125-летию ТПУ, Место силы креативных индустрий (ТГАСУ), памятник «Профессорам В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву от благодарных сибиряков» в Университетской роще, а также скульптура «Древо знаний» (ТУСУР).

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