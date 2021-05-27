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27 мая,
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«Библиотечный диктант», мастер-классы и «библиотекарь на час»: в Томске отметят День библиотек

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Томские библиотеки примут участие в Общероссийском Дне библиотек, который празднуется 27 мая. Томичей ждут викторины, игры и «библиотечный диктант».

«Библиотечный диктант», мастер-классы и «библиотекарь на час»: в Томске отметят День библиотек

Так, 27 мая в Пушкинской библиотеке пройдет межрегиональная акция «Библиотечный диктант». Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к библиотекам и их ресурсам.


«Центральным событием акции является онлайн-тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на современном этапе», — говорится на сайте библиотеки.


Тест будет доступен в течение 24 часов для выполнения в режиме онлайн на сайте Библиотечного диктанта с 10.00 по томскому времени. Прошедшие тест получат электронный сертификат участника. Для прохождения теста необходимо зарегистрироваться в день акции.

«Библиотечный диктант», мастер-классы и «библиотекарь на час»: в Томске отметят День библиотек

Сотрудники библиотеки «Северная» в течение дня проведут библио-квест «Библиотзнаток-2021».


«Детям раздадут задания, они будут ходить по библиотеке и выполнять задания, — рассказали ТВ2 в «Северной». — Они должны будут сами заполнить формуляр. И сами на мастер-классе сделать книжку».


В конце квеста дети получат небольшие подарки — конфеты с книжными закладками.


В библиотеке «Фламинго» состоится дублер-шоу «Библиотекарь на час». Ее в библиотеке проводят уже второй раз. На мероприятие требуется предварительно записаться. В игровой форме ребятам расскажут о тонкостях профессии, «а также докажем, что работать в библиотеке – не скучно».

«Библиотечный диктант», мастер-классы и «библиотекарь на час»: в Томске отметят День библиотек

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