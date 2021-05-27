«Библиотечный диктант», мастер-классы и «библиотекарь на час»: в Томске отметят День библиотек

Томские библиотеки примут участие в Общероссийском Дне библиотек, который празднуется 27 мая. Томичей ждут викторины, игры и «библиотечный диктант».

Так, 27 мая в Пушкинской библиотеке пройдет межрегиональная акция «Библиотечный диктант». Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к библиотекам и их ресурсам.





«Центральным событием акции является онлайн-тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на современном этапе», — говорится на сайте библиотеки.







Тест будет доступен в течение 24 часов для выполнения в режиме онлайн на сайте Библиотечного диктанта с 10.00 по томскому времени. Прошедшие тест получат электронный сертификат участника. Для прохождения теста необходимо зарегистрироваться в день акции.