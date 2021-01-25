Биатлонистка из Томска завоевала серебро в составе сборной России на Кубке мира

Биатлонистка из Томска Светлана Миронова выиграла серебро в эстафете на седьмом этапе Кубка Мира в итальянском Антхольце. Женская сборная, куда входит спортсменка, стала на эстафете первой.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов, – сообщает ТАСС. –Второе место заняла команда Германии (отставание - 11 секунд; шесть дополнительных патронов), третье – сборная Франции (+21,2; один штрафной круг и девять дополнительных патронов).

Ранее ТВ2 сообщало, что команда сборной России по биатлону победила в смешанной эстафете на Кубке мира в Германии. За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Женская сборная России впервые с января 2019 года победили в эстафете на этапах Кубка мира. За счет этой победы сборная поднялась на четвертое место, набрав 180 очков.

Светлана Миронова родилась 22 февраля 1994 в селе Моряковка Томской области. В 2011 году спортсменка закончила Моряковскую среднюю школу и поступила в Горную академию в Екатеринбурге. Занятия спортом продолжила в училище Олимпийского резерва в этом городе. На соревнованиях стала представлять Свердловскую область.





В 2014 году на чемпионате Европы среди юниоров заняла второе место в спринте и стала чемпионкой в гонке преследования. В том же году на юниорском чемпионате мира в Преск-Айле выступила не так удачно, заняв 15-е место в спринте и 31-е — в гонке преследования.





В 2016 году на чемпионате России выиграла бронзовую медаль в масс-старте. Также в 2016 году выиграла российские отборочные соревнования перед чемпионатом Европы, который проводился в Тюмени. Лучший результат — 11-е места в спринте и в масс-старте.





В 2018 Светлана Миронова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она допустила один промах и проиграла лидеру 18,3 секунды. Для спортсменки этот результат стал лучшим в карьере на этапах Кубка мира — ей впервые удалось подняться на подиум.



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