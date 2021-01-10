Биатлонистка из Томска в составе сборной России завоевала золото на Кубке мира

Команда сборной России по биатлону, в состав которой вошла уроженка Томской области Светлана Миронова, победила в смешанной эстафете на Кубке мира в Германии.

Команда России 43 гонки подряд не могла завоевать награды. Сегодня российская команда победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова , Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«У меня была какая-то тактика, и я ее придерживалась, — сказала Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ». — Для себя решила, что пойду в своем темпе. Сколько раз уже было в эстафетах, что я бросалась в гонку, загонялась – и какая-то из стрельб получалась не очень хорошей. Сегодня я все контролировала, работала на стрельбу, а потом бросилась в гонку. На стрельбище все было хорошо, не было абсолютно никаких мыслей – делала свою работу. Лыжи сегодня огонь, спасибо сервису».

10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета. Сборная России одержала победу. Норвегия заняла второе место, Франция – третье.





Светлана Миронова родилась 22 февраля 1994 в селе Моряковка Томской области.





«Света пришла ко мне, когда ей еще и восьми лет не исполнилось, — вспоминает первый тренер девушки Николай Лосев. — Но уже в этом возрасте в ней можно было увидеть задатки перспективной спортсменки. Девочка была азартной, настойчивой. Ее переполняла энергия, на месте не сидела. Горела желанием сделать лучше, добиться большего. Через год занятий она на тренировках уже и мальчишек старше себя обгоняла».





В 2011 году Светлана закончила Моряковскую среднюю школу и поступила в Горную академию в Екатеринбурге. Занятия спортом продолжила в училище Олимпийского резерва в этом городе. На соревнованиях стала представлять Свердловскую область.





В 2014 году на чемпионате Европы среди юниоров заняла второе место в спринте и стала чемпионкой в гонке преследования. В том же году на юниорском чемпионате мира в Преск-Айле выступила не так удачно, заняв 15-е место в спринте и 31-е — в гонке преследования.





В 2016 году на чемпионате России выиграла бронзовую медаль в масс-старте. Также в 2016 году выиграла российские отборочные соревнования перед чемпионатом Европы, который проводился в Тюмени. Лучший результат — 11-е места в спринте и в масс-старте.





В 2018 Светлана Миронова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она допустила один промах и проиграла лидеру 18,3 секунды. Для спортсменки этот результат стал лучшим в карьере на этапах Кубка мира — ей впервые удалось подняться на подиум.