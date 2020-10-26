Безработица в Сибири: где сложнее всего найти работу

Тува, Бурятия, Алтай и Хакасия вошли в топ-10 федерального рейтинга по уровню безработицы, сообщают РИА-Новости.
По данным Росстата, в июне — августе численность безработных, подсчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), составила 4,71 миллиона человек. При этом количество официально зарегистрированных безработных выросло более чем на 1,9 пункта. В августе их число увеличилось в 5,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 3,6 миллиона человек (4,8% от численности рабочей силы).
Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии, где уровень безработицы составил 30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%).
Самый низкий уровень безработицы (менее 3,5%) в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Московской области.
Томская область в рейтинге занимает 73 место. Ранее сообщалось, что на середину октября в регионе было 30 059 безработных. Уровень безработицы в Томской области составил 5,56 %.
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