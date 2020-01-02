«Безнал не выдали»: томичи жалуются на работу автобусов

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Томичи жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, автобусы ходят редко, а обещанный безналичный расчет в маршрутках так и не появился.

По словам томичей, проблемы начались уже в новогоднюю ночь. Несмотря на заверения мэрии о том, что работа маршрутного транспорта будет продлена, уехать было проблематично.

«Обещанные маршрутки в новогоднюю ночь замечены не были. Они все поотключали ГЛОНАСС (а это удобно, чтоб хоть знать будет или нет) и за час, что мы шли пешком, не было ни единого автобуса», — прокомментировала Айгель ВКонтакте.



На долгое ожидание автобусов жаловались и 1 января.



Не заработал и обещанный безналичный расчет. В автобусе 33 сказали журналисту ТВ2 сказали, что терминал еще не подключили. по предварительной информации, подключить должны к 3 января.



Томичка Елена Холодова говорит, что у некоторых водителей лежит бумажка с номером телефона для перевода.

«Да нет ничего, — пишет в группе Регион 70 водитель маршрутного автобуса Сергей. — Пустые ездим. Хорош спать — выходите на горках кататься. Народу нет. Денег нет. С 7 утра туда-сюда. А вам лишь бы кассы для безнала. Проезд подняли, а все 21 рубль кладут и выходят, а мне рубль жалко что-ли. Некоторые вообще без денег просятся, говорят, что пропили. Сегодня еще и штраф выписали мне и половине нашим. Операция «Автобус». Интересно на заправке в долг заправят?».



В комментариях Сергей уточняет, что «безнал им не выдали».