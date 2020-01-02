«Безнал не выдали»: томичи жалуются на работу автобусов

Томичи жалуются на работу общественного транспорта. По их словам, автобусы ходят редко, а обещанный безналичный расчет в маршрутках так и не появился.
По словам томичей, проблемы начались уже в новогоднюю ночь. Несмотря на заверения мэрии о том, что работа маршрутного транспорта будет продлена, уехать было проблематично.
«Обещанные маршрутки в новогоднюю ночь замечены не были. Они все поотключали ГЛОНАСС (а это удобно, чтоб хоть знать будет или нет) и за час, что мы шли пешком, не было ни единого автобуса», — прокомментировала Айгель ВКонтакте.
На долгое ожидание автобусов жаловались и 1 января.
Не заработал и обещанный безналичный расчет. В автобусе 33 сказали журналисту ТВ2 сказали, что терминал еще не подключили. по предварительной информации, подключить должны к 3 января.
Томичка Елена Холодова говорит, что у некоторых водителей лежит бумажка с номером телефона для перевода.
«Да нет ничего, — пишет в группе Регион 70 водитель маршрутного автобуса Сергей. — Пустые ездим. Хорош спать — выходите на горках кататься. Народу нет. Денег нет. С 7 утра туда-сюда. А вам лишь бы кассы для безнала. Проезд подняли, а все 21 рубль кладут и выходят, а мне рубль жалко что-ли. Некоторые вообще без денег просятся, говорят, что пропили. Сегодня еще и штраф выписали мне и половине нашим. Операция «Автобус». Интересно на заправке в долг заправят?».
В комментариях Сергей уточняет, что «безнал им не выдали».
Пресс-служба мэрии сообщает, что общественный транспорт работает по расписанию выходного дня. На линии работают 54 трамвая и троллейбуса. С 1 по 8 января они будут выходить на маршруты в 8 часов. Автобусы будут выходить на линию с 7 часов.
С 9 января пассажирский транспорт перейдет к штатному режиму обслуживания пассажиров в соответствии с утвержденным расписанием.
Пожаловаться на работу общественного транспорта можно по номерам 28-29-05, 28-29-06.
Ранее сообщалось, что в Томске заработала маршрутная сеть. Подробнее об этом можно прочитать здесь.