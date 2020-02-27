«Без вины виноватые»: сенатор Владимир Кравченко вступился за поставщиков «Холидея»

Сенатор Владимир Кравченко на заседании Совета Федерации, прошедшем накануне, прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг торговой сети «Холидей» и компаний-пищевиков. Ранее «Холидей» потребовал от томских пищевиков вернуть деньги за поставленную в 2019 году продукцию — более 340 миллионов рублей.

«Без вины виноватые — именно такими словами мне бы хотелось описать ситуацию, сложившуюся с добросовестными поставщиками продукции продуктового ретейлера «Холидей». В его отношении запущена процедура банкротства, при этом из-за специфики законодательства пострадать могут добросовестные производители бизнеса. Конкурсный управляющий новосибирского ретейлера «Холидей» обратился в Арбитраж с требованием признать недействительными сделки компании с банками на общую сумму более 12 млрд рублей», — рассказал сенатор Владимир Кравченко.





Он подчеркнул, что от действий конкурсного управляющего «Холидея» пострадали Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области. При этом поставленный компаниями товар уже продан и вернуть его производителю никто не сможет.





«Почему так происходит? Нормы закона о банкротстве позволяют признать сделку недействительной в двух случаях. Первый — если она совершена после принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Второй – в течение одного месяца до принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. То есть по сути на небольшие компании-поставщики возлагаются обязательства самостоятельно анализировать финансовую состоятельность. Добавлю, что «Холидей» входил в топ крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Конечно же, финансовая состоятельность такой компании у поставщиков подозрений не вызывала. Из этой проблемы вытекает и вторая – во многих случаях с поставщиками продукции крупные сети рассчитываются с задержкой. Таким образом, добросовестные поставщики де-юре становятся кредиторами ретейлера», – отметил Кравченко.





Поставщики обратились к сенатору с предложением принять поправки в закон о банкротстве.





«Предлагаю коллегам-сенаторам из регионов, в которых пострадали товаропроизводители, проанализировать сложившуюся ситуацию и по итогам этого мониторинга совместно разработать поправки в законодательство, которые сделают невозможным повторение таких ситуаций», — резюмировал Кравченко.





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