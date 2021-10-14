Без тепла в Томске остаются 12 домов

Все дома Ленинского и Кировского района подключены к отоплению. На вечер 13 октября без тепла в Томске оставались 12 домов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Главным образом без тепла остаются малоэтажки, запустить в них тепло мешают повреждения теплотрассы на участке придомовой территории от узла управления до дома. Чтобы обнаружить такой порыв, требуется много времени. Выносные узлы управления «питают» несколько зданий. Такая ситуация в Заистоке по адресам: ул. Источная, 24, 26, 28, 30», — сообщают в пресс-службе мэрии.

Работу по ремонту малобюджетного фонда проводят администрации района совместно с социальными партнерами и ресурсоснабжающей организацией. Накануне в Советском районе подключен к отоплению жилой дом на ул. Мусы Джалиля, 8, порыв сетей которого устраняли на двух участках трубопровода усилиями нескольких организаций.

Сейчас у специалистов «ТомскРТС» в ремонте находятся дома по ул. Октябрьская, 8, Красноармейская, 13а. В двухэтажном деревянном доме на ул. Красноармейской, 13а социальные партнеры администрации Советского района два дня подряд вели земляные работы, чтобы обнаружить дефект. На теплотрассе, от которой запитаны дома по ул. Октябрьская, 8, Бакунина, 17/1, 15, 19, специалисты СП Тепловые сети планируют закончить ремонтные работы до конца среды.