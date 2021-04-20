Без шествия: акция Бессмертный полк пройдет онлайн

Акция Бессмертный полк пройдёт в 2021 году в онлайн-формате. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТВ2 один из основателей движения Сергей Лапенков.





Сейчас организаторы предлагают разместить историю о солдате (труженике тыла) в социальных сетях, отметив ее хештегом #ЗапишидедавПолк, #СтройБессмертногополка и #МойПолк. Все истории попадут в ленту трансляции на сайте Полка.