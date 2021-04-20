Без шествия: акция Бессмертный полк пройдет онлайн

Акция Бессмертный полк пройдёт в 2021 году в онлайн-формате. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТВ2 один из основателей движения Сергей Лапенков.
Сейчас организаторы предлагают разместить историю о солдате (труженике тыла) в социальных сетях, отметив ее хештегом #ЗапишидедавПолк, #СтройБессмертногополка и #МойПолк. Все истории попадут в ленту трансляции на сайте Полка.
«Бессмертный полк — история живой семейной памяти, а не просто «массовое мероприятие». На сайте www.moypolk.ru можно в любой день оставить запись о своем предке, воспользоваться для поиска информации про историю семьи инструментами поиска и помощью консультантов. 9 Мая помяните своих так, как решите сами. Вопрос уличного шествия очевидно связан с угрозой новой вспышки пандемии», — пишет Сергей Лапенков.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.
В 2020 году «Бессмертный полк» впервые прошел в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Поступило больше 3 млн заявок на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней.