Без плитки и бетона: Парк «Звездный» победил дорогу?

Представители администрации Томска и Академгородка сегодня посетили лесной массив, где должен расположиться парк "Звездный".

Чтобы соблюсти баланс между природным характером территории, который является сильной стороной парка, и комфортом нахождения в нем людей в любое время года, предлагается осуществить минимальное благоустройство: проложить дорожки с разделением потоков разных групп пользования (велосипедисты, бегуны, пенсионеры, родители с детьми), установить опоры освещения и малые архитектурные формы для временного отдыха. При этом предлагается не использовать внутри парка неприродные материалы: плитку, асфальт и бетон, - сообщает мэрия после деловой прогулки по лесу.

Казалось бы, маленькая победа - чиновники и проектировщики осознали, что надо бережно относиться к окружающей среде и не перегружать ее искусственными материалами. Но не тут- то было! Минимальное благоустройство парка "Звездный" связано с тем, что здесь когда-нибудь может пройти дорога. Напомним, что в 2020 году по итогам рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» парк "Звездный" занял пятое место и его благоустройство должно было начаться летом 2021 года. Однако позже, мэрия выкинула это общественное пространство из плана, потому что проектирование и строительство дорог в микрорайоне Наука вошло в муниципальный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

Проект парка "Звездный", представленный на рейтинговое голосование

Напомним, в августе 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал строительство проспекта Юрия Ковалева. Новая дорога должна начинаться от строящейся развязки на 76-м километре железной дороги и получить выход на новую автомобильную магистраль до Тайги. А в другую сторону дорога должна пройти рядом с Южными Воротами и Академгородком, а затем в виде будущего проспекта Ковалева – через Зеленые Горки и старую часть Солнечной Долины к развязке Иркутского тракта с улицей Беринга. Однако, видимо, мэрия не уверена, что грандиозные планы по строительству этой дороги будут реализованы в ближайшее время и поэтому решила пойти на уступки жителям микрорайонов Наука и Зеленые горки. После нескольких встреч в лесу и.о. мэра Томска Михаил Ратнер обратился в Центр развития городской среды с предложением подготовить новую концепцию и учесть мнения жителей расположенных рядом микрорайонов. Алексей Кузьмин, представитель жителей микрорайона Наука, рассказал ТВ2, что примерно треть территории лесного массива, где возможно пройдет дорога, будет благоустроена минимально. Остальная территория, по мнению, Алексея Кузьмина должна стать нормальным благоустроенным парком с различными зонами для отдыха горожан и занятий физкультурой и спортом.

Обсуждение проекта парка "Звездный" в Центре развития городской среды