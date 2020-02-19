Без паники: весеннее половодье в томском регионе ожидается спокойным

87 населенных пунктов Томской области попадают в возможную зону затопления. По словам директора регионального Центра государственного мониторинга состояния недр Виктора Льготина, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет.

Заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждался вопрос подготовки к весеннему половодью 2020, состоялось 19 февраля. Предварительные прогнозы таковы: аномально теплый зимний период оказал сильное влияние на ледовый покров Томи.



«С учетом малой толщины льда можно ожидать вскрытия Томи в средние сроки с отклонением в сторону ранних», — сказал Виктор Льготин. В числе факторов для спокойного прохождения ледохода специалисты также отметили отсутствие на реках подледной шуги. По мнению члена комиссии, для проведения ледовзрывных работ в пределах города оснований нет.





Выводы о характере ледового покрова и рекомендации по проведению противопаводковых мероприятий будут сделаны до 1 марта. Сразу же после получения точных данных 3 марта пройдет совещание рабочих групп.





По прогнозу в зону подтопления попадают 87 населенных пунктов. Главам муниципалитетов необходимо предусмотреть запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и энергетических ресурсов для котельных. В случае ухудшения ситуации важно подготовить пункты временного проживания людей, а также места для сгона скота. В марте начнется активная работа по информированию граждан о подготовке к половодью.





«По заявке губернатора на случай обострения обстановки нам предоставят вертолет», — отметил замгубернатора Игорь Толстоносов.





Всего для проведения мероприятий по подготовке к половодью из областного бюджета выделено 20 млн рублей.