Добрые новости
19 февраля,
2020
1
фото
Новости

Без паники: весеннее половодье в томском регионе ожидается спокойным

Алиса Масанова
Алиса Масанова
1 час назад

87 населенных пунктов Томской области попадают в возможную зону затопления. По словам директора регионального Центра государственного мониторинга состояния недр Виктора Льготина, оснований делать прогноз, что половодье будет опасным, нет. 

Без паники: весеннее половодье в томском регионе ожидается спокойным

Заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждался вопрос подготовки к весеннему половодью 2020, состоялось 19 февраля. Предварительные прогнозы таковы: аномально теплый зимний период оказал сильное влияние на ледовый покров Томи.

«С учетом малой толщины льда можно ожидать вскрытия Томи в средние сроки с отклонением в сторону ранних», — сказал Виктор Льготин. В числе факторов для спокойного прохождения ледохода специалисты также отметили отсутствие на реках подледной шуги. По мнению члена комиссии, для проведения ледовзрывных работ в пределах города оснований нет. 


Выводы о характере ледового покрова и рекомендации по проведению противопаводковых мероприятий будут сделаны до 1 марта. Сразу же после получения точных данных 3 марта пройдет совещание рабочих групп. 


По прогнозу в зону подтопления попадают 87 населенных пунктов. Главам муниципалитетов необходимо предусмотреть запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и энергетических ресурсов для котельных. В случае ухудшения ситуации важно подготовить пункты временного проживания людей, а также места для сгона скота. В марте начнется активная работа по информированию граждан о подготовке к половодью. 


«По заявке губернатора на случай обострения обстановки нам предоставят вертолет»,  — отметил замгубернатора Игорь Толстоносов.


Всего для проведения мероприятий по подготовке к половодью из областного бюджета выделено 20 млн рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.